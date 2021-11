Fue testigo en la boda de su amigo y por un error terminó casado con la novia

Federico es un hombre de origen argentino del que todos creían que llevaba una doble vida debido a que por error terminó casado con la novia de su mejor amigo cuando fue testigo de ambos en su unión. La historia se hizo conocida y generó diversas reacciones en las redes sociales.

“¿Cómo estás procesando el hecho de estar de novia con un hombre casado?” , fue la pregunta que le hicieron con intención de broma a través de Twitter a Florencia Campolongo, pareja del joven.

Federico fue víctima de un fallo administrativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por lo que en su estado civil ahora figura como casado.

Foto: Twitter/Flor Campolongo

La divertida situación se hizo conocida cuando Flor publicó en su cuenta de Twitter las capturas de la conversación de Whatsapp que mantuvo con su novio. Federico asistió el jueves 11 de noviembre del presente año a la boda de su mejor amigo, fecha en la que firmó un documento como testigo.

Dos semanas más tarde, se enteró de que hubo una confusión en los datos que registraba la ANSES, en donde figuraba como “marido” y el casado como “testigo”. Esta era la primera vez que Federico era elegido testigo, así como también la primera vez que formaba parte de un matrimonio civil.

“Había mucha expectativa. Franco fue el primero de nuestro grupo de amigos en casarse. Nos conocemos de toda la vida y fuimos juntos al colegio”, narró Federico a Infobae. Además, dijo que, cuando fue su turno de firmar los documentos, él leyó muy bien los nombres de cada uno para cerciorarse de que estaban bien escritos.

Foto: Twitter/Flor Campolongo

“Después, mi amigo firmó como casado y hasta ahí todo normal. Fue un civil común y corriente y ellos se fueron contentos con su libreta roja”, recordó Federico.

PUEDES VER: OMS tardaría “semanas” en conocer el impacto de la nueva variante Ómicron del coronavirus

Esta semana, Franco le envió un mensaje por Whatsapp en donde decía: “¿Qué hacés, Icardi?”. Federico no comprendía la razón. “Pensé que me estaba haciendo una broma y no le presté demasiada atención. Siempre pensé que era un chiste y, de hecho, esa conversación que tuvimos murió ahí”, relató.

Foto: Twitter/Flor Campolongo

“Ayer, Franco me volvió a escribir y me dijo: ‘Quedate tranquilo que ya inicié el trámite y lo estamos solucionando’. Ahí fue cuando le respondo: ‘¿Solucionando qué cosa?’. Y me explicó que ahora figuraba como un hombre casado por un error de la ANSES”, agregó.

Cuando Federico leyó nuevamente el mensaje se dio cuenta de que era una captura de pantalla de la página oficial de la ANSES. Se percató entonces que su nombre figuraba como cónyuge y no como testigo. “Los datos estaban mal ligados. Esto solo pasa en Argentina”, se indignó.

Le contó a su novia todo lo ocurrido y fue ella quien compartió la historia en un tuit. Gracias a la acogida de la historia, cuando el recién casado y Federico enviaron un correo a la ANSES para que corrigieran el error, pocas horas después fueron cambiados los nombres. “Al menos de algo sirvió que la historia se haya hecho viral”, expresó Federico.