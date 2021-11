Apple gastará US$ 2 millones para compensar a 40.000 chilenos por desperfectos en iPhone

En 2019, la empresa estadounidense fue demandada por supuestas prácticas que disminuirían la vida útil de los equipos telefónicos de Apple. Cada persona recibirá alrededor de 50 dólares.

La demanda colectiva considera a usuarios de los modelos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE, comprados entre los años 2014 y 2017. Foto: AFP