Acusan a candidato presidencial de Chile de saltarse la fila de votación y desata indignación en ciudadanos

Este domingo 21 de noviembre se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Chile. En un día particularmente caluroso —con más de 30 grados Celsius—, se veían largas filas en centros de votación. En medio de este contexto, ciudadanos indignados reportaron ante los medios que Sebastián Sichel, candidato de Chile Podemos, no habría respetado su turno cuando se dirigió a sufragar.

Alrededor de las 10.30 a. m. llegó Sichel al Colegio Seminario Pontificio Menor, local de votación en la comuna de Las Condes, al este de la capital Santiago. El lugar presentaba una larga fila a las afueras; sin embargo, el aspirante presidencial no habría formado la hilera humana para emitir su voto.

“Cuando entró el candidato Sichel encuentro que dejó la embarrada porque no hizo la fila como corresponde, debería haberla hecho. Son cambios que uno espera, digamos de los candidatos que tanto hablan de acabar con los privilegios, y la verdad es que no hacen ni la fila. Entonces, eso me impacto”, reclamó un ciudadano al medio CNN.

PUEDES VER: Anciano muere en local de votación y se suspenden las elecciones en instituto chileno

El mensaje del joven fue replicado en las redes sociales, donde diversos usuarios criticaron la acción del político de centroderecha. “Sichel acaba de demostrar todo lo que en este país está mal. Llega a votar y como patrón de fundo se saltó toda la fila para votar”, se lee en un post de Twitter.

Sebastián Sichel, abogado de profesión, que se define como independiente, reniega de las opciones políticas extremas de izquierda y derecha. “Estoy tratando de construir esa identidad liberal en Chile, una identidad liberal de centro”, señaló en una entrevista a AFP.