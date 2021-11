Vivió en carencia hasta que abrió OnlyFans: ahora es millonaria y ya pagó la universidad de sus bebés

Tras convertirse en madre primeriza, la estadounidense Karmen Karma luchaba por sobrevivir para sostener el hogar cada mes. Vivía sumida en carencias y formaba parte del programa WIC, destinado por el Gobierno a salvaguardar la salud de mujeres, bebés y niños de bajos recursos hasta los 5 años.

Karmen, de 30 años, y su esposo Alex acababan de recibir a su hija Vienna, aunque les resultaba difícil mantenerla con un solo salario. Según mencionó a The Sun a fines del mes pasado, les abrumaba la serie de gastos que implicaba esa etapa, pese a no contar con un trabajo estable.

Fue entonces cuando Karmen, que había sido actriz de cine para adultos, abrió una cuenta en OnlyFans, empezó a publicar material e interactuar con los usuarios. A la fecha es una millonaria que ya pagó la universidad de Vienna y su otra bebé de cinco meses, y ha visibilizado su historia para derribar los prejuicios en torno al trabajo sexual.

“Contábamos cada centavo, tenía lo suficiente para comer, pero obviamente con un bebé recién nacido y amamantando necesitaba otro tipo de alimentos más nutritivo y caros”, explicó la realizadora de contenido.

Admitió que, al inicio, estaba preocupada por lo que la gente pensaría de ella. De todos modos, hizo algunas tomas ocasionales para generar algunos ingresos, pero no quería que la situación impactara en su salud mental.

“Ya no me gustaba estar en los sets, lejos de mi bebé. Por supuesto que no tengo nada en contra de trabajar en películas para adultos, pero en mi caso sentía que era una etapa superada. Me deprimía cada vez que tenía que filmar una escena”, dijo.

Karmen puso la mira en OnlyFans, ya que resultaba ideal poder trabajar desde casa. “Comencé a trabajar en línea y pronto estaba ganando más dinero del que nunca había ganado en la industria del sexo”, contó.

Ahora puede ganar US$ 300 por una sola interacción con un usuario y puede embolsarse hasta US$ 2 millones al año. “Ya pagué los fondos universitarios de mis dos hijas. Ambas tienen cuentas de ahorro en las que yo pongo todo”, comentó.

“No me preocupa que sean médicos o abogados, pueden ser lo que quieran ser. Sin embargo, me gustaría que fueran sus propios jefes, empresarios”, finalizó.

Fundada en 2016, OnlyFans asegura que cuenta con 150 millones de usuarios en todo el mundo, y que su clientela crece a razón de medio millón por día.

La plataforma alberga contenidos de unos dos millones de creadores, entre ellos la rapera Cardi B y el boxeador Floyd Mayweather, así como estrellas del cine para adultos y gente que busca ganarse un dinero extra.