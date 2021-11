Condenan a hombre a más de 2 años de prisión por matar a perra gestante en Colombia

La Fiscalía General de Colombia ha tomado importantes y duras decisiones contra aquellos que atentan contra la vida de los animales incurriendo en el delito de maltrato animal, como el caso del hombre que fue sentenciado a 29 meses y ocho días de cárcel por matar a una perra.

Se trata de Esmely Hostia Márquez, quien también recibió una multa de 28 millones de pesos (equivalente a 7.200 dólares) por haberle provocado la muerte a una perra que se encontraba en estado de gestación, reveló el periódico El Tiempo.

Los incidentes se registraron el 22 de diciembre de 2018. Aquel día, el sujeto dedicado a la venta de pescado atacó con un arma blanca a una canina, un hecho repudiable y que causó indignación en la ciudad de Santa Marta.

La violenta agresión fue presenciada por testigos que no dudaron en denunciar a Hostia Márquez, conocido como el ‘Carnicero’, precisó el medio local.

Este caso de maltrato animal conmocionó a la población de Santa Marta, especialmente a los integrantes de fundaciones animalistas, quienes protestaron en la Fiscalía exigiendo una sanción ejemplar al autor.

Si bien Esmely recuperó su libertad, el proceso legal en su contra siguió su curso. El sentenciado es oriundo del municipio Guamal, ubicado en la región de Magdalena, y tiene 48 años. Recientemente, realizó una grabación en la que pidió disculpas por su conducta.

“Los animales me atacaron. Me disculpo con la comunidad si se me pasó la mano. Y quiero que me perdonen”, manifestó Hostia Márquez.

Adriana Pabón, vocera de la red de veeduría de bienestar animal de Santa Marta, festejó la decisión judicial y consideró que servirá como precedente para casos similares que se encuentran vigentes en la ciudad colombiana.

“El hecho de que la justicia haya actuado permitirá que se disminuyan los ataques a los animales indefensos. En Santa Marta los ataques a perros y gatos callejeros son una constante. Eso no puede permitirse de ninguna manera”, sostuvo Pabón.

Entretanto, el último miércoles, tres hombres fueron condenados por la Fiscalía por causar agresiones brutales que desencadenaron el fallecimiento de dos perros y un gato, en actos distintos, ocurridos en el departamento de Antioquia.

Así lo informó el organismo en un comunicado de prensa, en el que detalló que las sentencias se consiguieron gracias a la contundencia del material probatorio presentado por fiscales del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma), según recogió el portal Semana.