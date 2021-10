Durante toma de posesión, hombre abofetea a un gobernador provincial iraní

Un exgeneral de los Guardianes de la Revolución, que recientemente fue nombrado gobernador de Azerbayán Oriental, una provincia del noroeste de Irán, fue abofeteado el último sábado 23 de octubre durante su ceremonia de investidura , según un video publicado por la agencia Irna, que anunció la apertura de una investigación.

En el video, que también circula por redes sociales, se ve cómo un hombre, de identidad desconocida, sube al escenario mientras el nuevo gobernador Abedin Khoram pronuncia un discurso y lo abofetea violentamente.

A continuación, ambos se empujan mutuamente, hasta que el agresor es expulsado de la sala por varios hombres.

Babak Mahboub-Alilou, fiscal de la provincia, declaró a la agencia oficial Irna que se había abierto una investigación.

Khoram fue nombrado el domingo por el Gobierno. Antes era general de brigada en los Guardianes de la Revolución, el Ejército de élite de Irán, según Irna.

“Según algunas fuentes, el agresor es un empleado del Cuerpo de la Ashura (una unidad de los Guardianes), que actuó por motivos personales”, precisó la agencia.

“No lo conozco, por supuesto, pero deben saber que, aunque no quería decirlo, cuando estaba en Siria, el enemigo me azotaba 10 veces al día y me golpeaban”, declaró posteriormente Khoram. Al evento asistió el ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi.