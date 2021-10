Papeles de Pandora: revelan trama offshore de Guillermo Lasso antes de alcanzar la presidencia

Los Pandora Papers han destapado 29.000 cuentas offshore en paraísos fiscales de diversas personalidades internacionales. El informe, cuyo corpus está basado en la revisión de 11,9 millones de documentos, involucra a líderes de 14 países que intentaron ocultar su patrimonio, entre ellos el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. El diario El Universo, un medio colaborador en la red del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló que Lasso habría operado con hasta 14 sociedades offshore antes de su tercera candidatura.

Lasso, un empresario conservador que antes ha sido director del Banco de Guayaquil, sostuvo durante las elecciones que fue el único candidato que pagó más impuestos. Sin embargo, entonces no reveló que una porción de su patrimonio ya no radicaba en Ecuador, sino en Panamá y Estados Unidos .

Tres meses después de que el sector político afín al expresidente Rafael Correa impulsara una ley que prohibía a los candidatos ser beneficiarios de empresas en paraísos fiscales; en Panamá se crearon empresas cuyo principal beneficiario era el banquero ecuatoriano. Los beneficios de estas, en caso de fallecimiento, se trasladarían a su esposa, María de Lourdes Alcívar, y sus cinco hijos.

La investigación también reveló la creación dos fideicomisos en Dakota del Sur, Liberty Trust y Bretten Trust, que se hicieron con las acciones de la mayoría de las sociedades disueltas y que no indican beneficiario. No obstante, Lasso ha asegurado no tener “ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo”.

“Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore, tal como lo he señalado en mis declaraciones juramentadas”, respondió el gobernante consultado por el ICIJ y El Universo. Lasso esgrime que existe un impedimento a los banqueros de invertir en Ecuador, lo que le habría motivado a buscar extender su patrimonio en el extranjero.

Actualmente, 10 de las 14 empresas están inactivas y sobre las otras cuatro el presidente niega tener cualquier relación o beneficio.

En la lista de latinoamericanos involucrados en este destape periodístico figuran el chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Adinader y el expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski.