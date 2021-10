Enfermera mata a tres ancianos al inyectarles desinfectante en los sueros intravenosos

El medio de comunicación Japan Today ha informado que el último viernes 1 de octubre se realizó el primer juicio contra una enfermera llamada Ayumi Kuboki, quien está siendo acusada de quitarles la vida a tres ancianos en el Hospital Hajime de Yokohama en Japón. La mujer habría suministrado desinfectante a los pacientes a través de los sueros intravenosos.

Los ancianos que fallecieron son Nobuo Yamaki y Sozo Nishikawa, ambos de 88 años , y otro mayor de edad del cual se desconoce su nombre. Kuboki, quien tiene 34 años, se hallaba en la sala de cuidados terminales de la misma instalación en donde se encontraban los octogenarios.

La enfermera fue detenida el 7 de julio de 2018 con la premisa de sospecha por haber asesinado a Sozo Nishikawa en septiembre de 2016. El Tribunal de Justicia japonés debe emitir el veredicto el 9 de noviembre de la sospechosa, quien laboró en el hospital Hajime desde mediados de 2015 hasta inicios de 2017.

A la mujer se le hizo un interrogatorio en julio de 2018, en donde confesó ser autora de las muertes e incluso, reconoció que también habría administrado “una solución antiséptica” a unos 20 enfermos.

Lo interesante de este caso es que la enfermera no se arrepintió, pero sí explicó las razones que la llevaron a tomar esa decisión. Kuboki manifestó que el motivo por el cual puso la solución en los sueros fue para que no fallecieran en su turno, así ella no tendría que confrontar a los familiares con las funestas noticias, pues, según confiesa, tenía mucho temor.

