Biden pide a ricos pagar impuestos mientras informe dice que habría evadido pago de hasta $ 500.000

El presidente de EE. UU., Joe Biden, realizó un llamado a los ciudadanos estadounidenses ricos para que pagaran sus impuestos. Luego de haber anunciado el pasado jueves 16 que se realizaría un aumento de los impuestos a los más adinerados, el mandatario instó este viernes a los de mayor nivel económico a abonar sus pagos correspondientes. Sin embargo, pese a sus palabras, un informe del Congreso de EE. UU. señaló que el jefe de estado habría evadido una alta cantidad de impuestos.

“Y esa es la razón por la que —y sé que a algunos no les gusta esto— tenemos que volver a contratar a algunos agentes del Servicio de Impuestos Internos. Y no para hacer que la gente pague algo que no debe, simplemente para que les digan: ‘Oigan, den un paso al frente y paguen como todo el mundo’ ”, declaró Biden ante periodistas en la Casa Blanca.

“Lo digo en serio. Miren toda mi carrera. Vengo de, ya sabe, el estado corporativo de América. Solo creo que se trata de pagar la parte que le corresponde”, añadió.

A pesar de las demandantes palabras del mandatario, sus declaraciones llegan en el marco de la revelación de un reporte elaborado por el Congreso de EE. UU. en el que se indica que Joe Biden habría evitado el pago de hasta 500.000 dólares de impuestos antes de asumir el cargo de presidente. Se señala que, para lograrlo, se habría valido de las denominadas sociedades anónimas de tipo S, que de acuerdo con el IRS (Servicio de Impuestos Internos), son aquellas con las que se pueden transferir ingresos directamente a los accionistas sin tener que pagar impuestos corporativos federales.

En una reciente publicación redactada por el diputado republicano Jim Banks para New York Post, este señaló lo siguiente: “Le debe al IRS y al pueblo estadounidense cientos de miles de dólares en impuestos atrasados. Todo estadounidense debería conocer la hipocresía fiscal de Joe Biden”.

Todas estas declaraciones llegan en medio de la “horrible”, según Biden, deportación de ciudadanos haitianos, en la que se han podido ver imágenes de agentes a caballo de la Policía Fronteriza de Estados Unidos impidiendo con el uso de la fuerza el paso a los migrantes que buscan huir de la crisis económica hacia el país norteamericano.