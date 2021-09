El periodista paquistaní Hamid Mir ha sido el único hombre de prensa que entrevistó tres veces a Osama Bin Laden, exlíder de Al Qaeda y autor de los mayores atentados de la historia el 11 de setiembre de 2001.

Siete semanas después de que el World Trade Center ardiera, Mir estaba frente al terrorista acusado de perpetrar los ataques en una ubicación no conocida en Kabul. Fue la última entrevista que le concedió Bin Laden. Ocurrió en medio de los bombardeos estadounidenses en la capital de Afganistán.

La primera vez que Hamid Mir tuvo delante a Bin Laden no sabía nada de él. Tras un segundo encuentro, se dio cuenta de que era alguien “muy peligroso”. Cuando lo entrevistó por tercera vez, el mundo había cambiado para siempre.

Según ha contado recientemente a la BBC, llegó al terrorista tras escribir un artículo en 1997, en el que decía que Estados Unidos apoyaba a los talibanes y que también estaba presionando al Gobierno paquistaní para que los respaldara. “(Las autoridades paquistaníes) me preguntaron: ’¿sabes que estamos albergando al mayor enemigo de Estados Unidos?’”, señaló a la cadena.

“Dije que no sabía quién era. Osama Bin Laden, me contestaron. En ese momento, yo no lo conocía”. Hamid Mir señaló que en esa primera entrevista se enfocó en la “alianza de los talibanes con Irán y China”.

Foto: AFP

“Lo segundo que dijo fue que Estados Unidos ya no sería una superpotencia. Esto en 1997. Hizo estas afirmaciones antes del 11 de septiembre”, recordó. El otro encuentro se realizó en Kandahar en 1998, cuando publicó un edicto (fatwa) sobre el asesinato de estadounidenses.

“Lo confronté. Le cuestioné que su ideología iba en contra de los principios básicos del islam porque, según las enseñanzas islámicas, la sangre de un no musulmán inocente es igual a la sangre de un musulmán. Le decía que si quería matar a no musulmanes inocentes, eso no era islam”, comentó Hamid Mir.

Después de aquella vez, notó “que en realidad era una persona muy peligrosa”. Además, Osama Bin Laden “se convirtió en un terrorista muy famoso y en la persona más buscada después de esa entrevista”.

Mir se reunió con el terrorista en una ubicación desconocida en Kabul siete semanas después de los ataques más nefastos de la historia. “No sabía la ubicación porque cuando me llevaron a él, me vendaron los ojos , algo que no había ocurrido ni en la primera ni en la segunda entrevista”, dijo.

Foto: AFP

Tampoco le permitieron filmar la entrevista y confiscaron su equipo. “Cuando terminó, me entregaron el casete y el rollo fotográfico. Les pregunté por qué no me habían permitido usar mi cámara y mi grabadora. Entonces, Ayman al-Zawahri, quien también estuvo presente en esa entrevista, se echó a reír y dijo: ‘Estamos luchando contra un país muy poderoso y no confiamos en nadie’”, evocó Hamid Mir.

De acuerdo a su testimonio, al terminar la conversación, el exlíder de Al Qaeda le dijo: “Muchas gracias, Sr. Mir. No sabemos si nos volveremos a ver”. Luego pidió a su gente que lo ayudara a salir de Kabul.

Desde entonces, Mir ha recibido críticas por dar voz en tres ocasiones a “uno de los hombres más peligrosos del mundo”. A su turno, indicó que no fue el primer periodista pakistaní ni el primer periodista del mundo en entrevistarlo.

“El primero que lo hizo fue el periodista británico Robert Fisk. Después de mi primera entrevista en 1997, Osama bin Laden también concedió una entrevista al periodista estadounidense Peter Arnett”, detalló a la cadena británica.