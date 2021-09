Las mujeres de Afganistán tendrán problemas para practicar deportes bajo el nuevo régimen talibán. Esta medida fue anunciada por el vicejefe de la Comisión de Cultura del nuevo Gobierno, Ahmadullah Wasiq, a la emisora australiana SBS News.

A pesar de que los fundamentalistas islamitas, tras la toma de Kabul el 15 de agosto, señalaron que fomentarían un Estado más inclusivo, sus decisiones se alejan de esa premisa. En una gestión conformada únicamente por varones, ahora se ha tocado el tema del deporte.

En una entrevista para SBS News, el vicejefe de la Comisión de Cultura talibán, Ahmadullah Wasiq, cuando fue consultado por el cricket, un juego muy popular por las mujeres en Afganistán, expresó su disconformidad y señaló que no era viable debido a que se pueden presentar situaciones en donde partes del cuerpo femenino estén descubiertos y eso no esta permitido en su religión.

“No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que deban hacerlo. En el cricket, es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo. El islam no permite que las mujeres sean vistas así. Es la era de los medios, habrá fotos y videos. Luego la gente lo verá. El islam y Afganistán no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen deportes en los que queden expuestas ”, comunicó.

Esta manifestación también afectaría al compromiso masculino de dicho deporte que se iba a desarrollar en noviembre frente a Australia. Hay que tener en cuenta que para el International Cricket Council se requiere que sus 12 miembros tengan una selección nacional femenina.

En tanto, el nuevo Gobierno interino talibán, formado exclusivamente por hombres leales al movimiento del emirato islámico, ha comenzado a trabajar en el funcionamiento de las leyes gubernamentales.

Sin mujeres y sin ministros moderados al frente de los principales departamentos, los fundamentalistas también han prohibido este miércoles 8 de setiembre, “por el momento”, las protestas a pocas horas después de que la gente tomara las calles de las ciudades para pronunciarse a favor de sus derechos y en oposición al Gobierno.