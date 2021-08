México demanda a fabricantes de armas en EE. UU. por contribuir al comercio ilícito

México interpuso este miércoles 4 de agosto una demanda contra grandes fabricantes de armas estadounidenses en una corte federal de Boston, denunciando un “comercio negligente e ilícito” que alienta el contrabando y la violencia del narcotráfico en su territorio, anunció la cancillería.

“Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando, vamos a litigarlo con toda seriedad y a ganar el juicio y, a su vez, lograremos reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México” , expresó el canciller Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa.

Entre las compañías denunciadas se encuentran Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, productores de al menos 68% de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, según información incluida en el alegato.

Ebrard afirmó que no existe precedente de que el Gobierno mexicano “participe en un litigio de esta naturaleza” en una corte estadounidense y que la medida contó con la autorización del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

El equipo legal de la Cancillería cuenta con el apoyo de los abogados estadounidenses Steve Shadowen, especializado en derechos civiles, y Jonathan Lowy, también involucrado en la prevención de la violencia por armas de fuego.

El canciller explicó que la demanda busca que los fabricantes compensen a la Administración mexicana por los daños causados por sus “prácticas negligentes”, aunque el monto para cubrir dicha exigencia deberá ser determinado en el transcurso del juicio.

Exige también que se desarrollen e implementen estándares razonables y verificables para “monitorear y disciplinar” a los distribuidores de armas.

Ebrard acusó incluso a las fabricantes estadounidenses de estar desarrollando diferentes modelos especialmente para los narcotraficantes mexicanos, un argumento que está incluido en la demanda.

“(Las armas) están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos desde el punto de vista estético y desde el punto de vista del uso”, sostuvo el canciller.

Desde 2006, México acumula unos 300.000 asesinatos, la mayoría de ellos ligados al crimen organizado.

Descarta incidente diplomático

El canciller mexicano insistió en que el principal objetivo no es la reparación económica, sino modificar la actuación de los fabricantes.

“Si no hacemos una demanda de esta naturaleza y no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”, manifestó Ebrard.

El canciller descartó además que la demanda pueda generar un incidente diplomático con Washington, pues el litigio no es contra el gobierno y la causa mexicana tiene “razón jurídica y moral”.

Más de 17.000 asesinatos cometidos en 2019 involucraron el uso de armas traficadas ilícitamente desde la nación vecina, según datos de las autoridades de México.