Mujer que mató a su vecino pedófilo por abusar de su hijo quedó en libertad después de tres años

Sarah Sands, una mujer de 38 años, salió en libertad después de tres años en prisión por haber matado a su vecino Michael Pleasted, de 77 años, en su apartamento del este de Londres (Reino Unido) después de descubrir que había abusado sexualmente de niños, incluido su hijo de 12 años.

En 2015, Sands fue declarada culpable de homicidio involuntario por pérdida de control y sentenciada a tres años y medio de cárcel, pero un año más tarde un tribunal de apelación amplió a siete años y medio esa condena, que consideró “indebidamente indulgente”.

Durante el juicio se supo que el pedófilo Pleasted tenía 24 condenas por delitos sexuales contra menores de edad, que se remontaban a las décadas de 1970 y 1990 , y que se había cambiado su nombre original, Robin Moult, para que las autoridades no lo pudieran arrestar.

“Hice lo que cualquier madre haría porque él hizo esto a mi hijo pequeño. Nunca volvería a matar. No me veo a mí misma como un asesino, pero no me arrepiento de lo que hice. Yo era una madre desesperada por proteger a mis hijos”, afirmó a The Sun la mujer que pasó casi cuatro años tras las rejas antes de ser liberada.

“Nunca pensé que sería capaz. No me enorgullezco de eso, pero al menos sé que no puede lastimar a nadie más. No soy una mala persona, pero sé que hice algo malo. Nunca lo he negado y me han castigado”, agregó Sands.

Pedófilo se cambiaba de nombre

La mujer contó que “no tenía ni idea de quién era realmente” su vecino, ya que este “había mentido y cambiado su nombre para poder atacar a los niños”. En 2014, Pleasted le ofreció a su hijo, que en ese entonces tenía 12 años, un trabajo en una tienda, cosa que ella le pareció una buena idea.

Después de un tiempo, el adolescente ya no quería ir a trabajar, y se enteró que su vecino había sido acusado de abusar de dos niños. “Conocía a los chicos. No dudé de una palabra de lo que decían. Fue horrible, tenían 12 años”, sostuvo Sands.

Más tarde, su propio hijo le reveló que había sido abusado.

Con total indignación, la madre contó que a pesar de las denuncias, el pedófilo no fue detenido, y es ahí cuando decidió tomar cartas en el asunto. “La culpa que sentía por no haberlo protegido me abrumaba (...)”, añadió. Sands sostuvo siempre que “perdió el control” : mató a Pleasted y, al cabo de unas horas, se entregó a la Policía.