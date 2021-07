Chile: secretario de la Convención puso su cargo a disposición tras fallida sesión

El secretario ejecutivo de la Convención Constituyente de Chile, Francisco Encina, puso su cargo a disposición tras la fallida sesión del lunes 5 de julio, notificaron medios locales este martes 6 de julio.

Fuentes de La Moneda confirmaron la información a CNN Chile y CHV Noticias, pero matizaron que la acción no constituye una renuncia. El Gobierno está evaluando su salida, agregó La Jornada.

“En Palacio dicen que para (el presidente Sebastián) Piñera lo primero es que se solucionen los problemas para que la Convención Constitucional esté sesionando mañana sin ningún inconveniente. Y, de acuerdo a las mismas fuentes, el mandatario transmitió que luego de eso vean cuál será el futuro de Encina”, refirió el diario local.

Lo que se maneja en Chile es que “Piñera está muy molesto con él” ante las fallas técnicas que han evitado el correcto funcionamiento de la Convención Constituyente. “Varios creen que es casi seguro que se remueva del cargo”, según La Jornada.

La mesa directiva de la convención informó este martes que, por segundo día consecutivo, el órgano no podrá sesionar por falta de facilidades técnicas.

“Llegamos muy temprano y todavía no se habían iniciado los trabajos (para habilitar las dependencias): las oficinas no están listas, no hay computadores ni impresoras”, aquejó la presidenta del órgano, Elisa Loncón.

Ante esto, varios constituyentes lanzaron duras críticas contra el Ejecutivo y pidieron la renuncia tanto de Encina, como del ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.

“La Convención Constituyente debería estar reunida desde ayer. Estamos dando una mala señal al país en este proceso tan importante. Hubo meses para organizar esto y no se hizo”, manifestó Loncón.

En la víspera, se suspendió la primera sesión de redacción de la nueva Carta Magna tras la ceremonia inaugural y los 155 constituyentes tuvieron que abandonar el antiguo Congreso Nacional por las malas condiciones técnicas y sanitarias, como la falta de espacio para evitar la propagación de la COVID-19.

Con información de EFE