Día del Padre: Google rinde homenaje a los padres con ingenioso doodle

Google se suma a las festividades por el Día del Padre. El buscador número uno del ciberespacio le da la bienvenida a sus usuarios con un doodle animado, en el cual dos letras son las protagonistas.

De manera muy similar a la animación del Día de la Madre, se observa un fondo de colores y cada letra del nombre de la compañía ocupando una cartulina . Luego se despliegan un par de tarjetas donde las letras “g” aparecen con ojos y sonrisa.

Pese a estar separadas por una distancia considerable, un pequeño corazón viaja de la letra g minúscula hacia la mayúscula, donde al final aparece un corazón en la parte superior. Esta representación se traduce en el cariño que dan los hijos a los padres, a pesar de la coyuntura adversa .

“¡El Doodle de hoy aparece para desearles a todos un Feliz Día del Padre!”, se lee en la sección de Google dedicada a sus doodles, en donde muestran los bocetos que serían usados para darle vida a las primeras letras de la empresa que tiene sede en Mountain View, California.

Además, se puede observar un par de animaciones en stop-motion que finalmente no fueron utilizadas para el arte final realizado por la doodler Olivia When, quien también realizó las animaciones usadas para el saludo por el Día de la Madre.

When es animadora y cineasta. Se graduó en el Maryland Institute College of Art y su trabajo ha sido expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), New York International Children’s Film Festival, New Urbanism Film Festival, Nickelodeon, Buzzfeed, la NASA, entre otros.

En el blog de Google se puede conocer el alcance de la ilustración. En el continente americano figuran Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Chile y Perú. Mientras que alrededor del mundo, Francia, Reino Unido, Países Bajos, India y Japón, naciones que también disfrutan de este doodle.