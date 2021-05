Lesbofobia: joven italiana huye tras amenazas de muerte de sus padres

La historia de Malika Chalhy, una joven lesbiana de 22 años obligada a dejar su hogar ante las amenazas de muerte de sus progenitores, produjo que Italia marche por una ley contra rechazo a la comunidad LGBTI.

Ella había escrito una carta en la que contaba a sus padres que se había enamorado de una mujer. Ellos reaccionaron con furia, la expulsaron del hogar y cambiaron la cerradura para que no pudiera volver a recuperar sus cosas. A su vez, le advirtieron que, si regresaba, la matarían.

Chalhy, natural de Castelfiorentino, ha contado su historia a varios medios italianos y ha denunciado su situación ante la Fiscalía de Florencia, que lleva a cabo una investigación.

“Yo no soy quien debería avergonzarse. Yo no soy quien no es normal. No es normal golpear a un niño o insultarlo por quien es o elige ser , no es normal juzgar y señalar a los demás, no es normal culpar a alguien solo porque es homosexual”, contó la víctima a Fanpage.it.

La joven ha logrado recaudar 138.490 euros a través de la plataforma GoFundMe, de los cuales destinará una parte a pagar a su psicólogo, los abogados que llevan su caso y donaciones a asociaciones que ayuden a los más desfavorecidos.

El caso ocurrió en un momento en el que se debate en el país la aprobación del proyecto de Ley Zan (que lleva el nombre del diputado del Partido Demócrata Alessandro Zan), destinado a combatir la discriminación y la violencia por orientación, género e identidad de género, reseñó ABC. Además, propone llenar un vacío legislativo relacionado con la protección de las personas LGBTI.

Miles de italianos han salido a marchar tras el caso para pedir la aprobación inmediata y sin cambios de la Ley Zan. En Roma se celebró en la Plaza del Popolo, que suele acoger manifestaciones multitudinarias, una concentración de cientos de defensores de este proyecto.

“Ya no tengo contactos con mi familia, pero ahora tengo una virtual” , ha dicho Malika Chalhy, ahora convertida en activista. Asociaciones de defensa de los derechos humanos y personalidades del mundo del espectáculo y el deporte han expresado su solidaridad con la joven toscana.

De acuerdo a ABC, la ley actual en Italia, conocida como Ley Mancino que data de 1993, no prevé sanciones para quienes cometan o incitan a cometer actos de violencia por motivos de orientación sexual de una persona. Esta solo castiga las agresiones por motivos raciales, étnicos, religiosos o de nacionalidad.

Actualmente, la Ley Zan está bloqueada en el Parlamento y suscita muchos debates acalorados entre quienes están a favor y en contra.