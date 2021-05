“¿De qué me hablas, viejo?”: Anonymous publica video en respuesta a Duque

El grupo Anonymous se pronunció el martes 4 de mayo en respaldo a la población en Colombia ante los actos represivos de las fuerzas de seguridad. Sostuvo que si el presidente colombiano Iván Duque no se dirigía a la nación, continuarían con más acciones.

Por ello, este miércoles 5 de mayo publicó un video en la red social Twitter en el cual le preguntó a Duque “what are you talking about, old man?”, es decir, “¿de qué me hablas, viejo?”, en español.

“Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y orientados a esos propósitos en los cuales no deben mediar las diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo”, comunicó Duque.

Un diálogo cuyo objetivo, aclaró, “es rechazar la violencia en todas sus formas, acelerar el plan de vacunación masiva y asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales, la protección de los más vulnerables y potenciar la actividad económica de la ciudades”.

El mensaje de Anonymous en su exiguo video. Foto: captura de Twitter

Desde la comunidad internacional, encabezada por Naciones Unidas, han condenado la represión registrada en los últimos días ante una ola de protestas desatada por la ya retirada reforma tributaria.

“El Ejército está en guerra con sus compatriotas. Los policías no luchan contra los delitos, porque están ocupados cometiéndolos. El dinero es más libre que las personas. Tu propio Gobierno te mata”, deploró Anonymous este miércoles 5 de mayo.

El grupo internacional lleva dos días de ataques cibernéticos contra el Gobierno de Colombia, con los cuales han tumbado de manera sistemática los sitios web del Ejército, la Policía, el Senado y la Presidencia de la República, informó el medio local Blu Radio.

Entretanto, en esta jornada, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores convocaron a una nueva jornada de protestas que completa una semana de presión contra Duque, con disturbios que dejan una veintena de muertos.

Los manifestantes marchan en Bogotá, Medellín (noroeste), Cali (suroeste) y otras capitales del país bajo consignas como mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, cese de las masacres, entre otras.

Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas por parte de los manifestantes, pero en algunas ciudades se tornaron violentas debido a la represión policial. De acuerdo a cifras oficiales con corte al lunes, al menos 19 personas murieron, más de 800 quedaron lesionadas y 89 están desaparecidas. Oenegés aseguran que las víctimas fatales superan las 30 personas.

Con información de AFP