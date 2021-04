Conductor atropella a dos raqueteros en moto que minutos antes lo asaltaron

Un hombre que fue víctima de un asalto a la salida de un banco en Fisherton, en la zona oeste de Rosario, Argentina, atropelló con su camioneta a dos raqueteros en moto que minutos antes robaron su mochila llena de pesos y dólares . Tras el brutal impacto, los ladrones perdieron la vida.

Todo ocurrió en la calle Amuchastegui al 7900, donde los delincuentes interceptaron a su víctima y le arrebataron el dinero que acababa de sacar del banco, tras lo cual comenzó la persecución que terminó en un aparatoso accidente a metros de la comisaría local.

El chofer embistió con su camioneta Chevrolet S-10 a los ladrones que huían en moto con el motín. El vehículo terminó impactando contra un árbol, lo que provocó que uno de los malhechores falleciera en el acto, mientras que el otro quedó herido de gravedad, y el viernes 9 de abril murió en el hospital .

El accionar de la víctima terminó con ambos asaltantes sin vida. El primero de ellos fue identificado como Diego Nicolás Quiroga García, de 25 años, quien murió al instante tras ser atropellado.

El segundo ocupante de la moto, que falleció por las heridas producidas en el atropello, fue Luciano Escudero de 29 años, quien en un primer momento fue detenido con municiones calibre 9 milímetros.

El conductor de la camioneta podría ser imputado por doble homicidio simple y la justicia deberá considerar si hubo emoción violenta o exceso de legítima defensa, según anticipó su abogado en Radio 2 de Rosario.

“Tengo entendido por los vecinos que los delincuentes estaban merodeando la zona permanentemente. Incluso, a mí también me han corrido en moto y me parece que eso fue lo que trajo estas consecuencias, porque nos cansamos. A mí me han perseguido con pistolas”, señaló una vecina que vive en el barrio.

Familia de víctima teme represalias