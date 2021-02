Congo: aparece monolito metálico y población le prende fuego

El domingo 14 de febrero, un monolito metálico apareció en en el barrio de Bandal en Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo, y atrajo a una multitud de vecinos, quienes destruyeron la estructura con palos y luego le prendieron fuego, de acuerdo con unos videos publicados por Reuters.

Si bien en un primer momento se tomaron selfis con la estructura plateada de 3,6 metros de alto y discutieron pacíficamente su posible origen, finalmente terminaron derrumbándola en medio del caos.

“Nos despertamos y vimos este triángulo metálico. Nos sorprendió, porque es un triángulo que vemos a menudo en documentales sobre masones o illuminati”, señaló Reuters el residente local Serge Ifulu.

Las autoridades congoleñas aún no han aclarado las circunstancias de la misteriosa aparición del monolito en Kinsasa, aunque la intervención extraterrestre no parece una explicación plausible. Algunos lugareños afirmaron que un grupo de desconocidos cavó un agujero justo el día antes de que apareciera la estructura.

Un objeto de aspecto muy parecido fue encontrado a mediados de noviembre del año pasado en el desierto de Utah (Estados Unidos), para desaparecer pocos días después. Otros tres aparecieron días más tarde en Rumanía, California y Paraguay. Un cuarto fue encontrado en una playa de la Isla de Wight (sur de Inglaterra) y uno más en Holanda.

Estos hallazgos se han vuelto virales en las redes sociales debido a las similitudes con los monolitos extraterrestres de la célebre película de ciencia-ficción “2001: Odisea en el espacio”, de Stanley Kubrick.

Un colectivo denominado The Most Famous Artist, con sede en Nuevo México (EE. UU.), reclamó la autoría del monolito de Utah, pero no de los encontrados en Rumania, en el Reino Unido y Holanda.

Con información de AFP.