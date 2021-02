MAGA: ¿el fin de los republicanos o el bipartidismo?

Donald Trump amenaza con volver a la presidencia de los Estados Unidos luego de haber vencido el último sábado 13 de febrero al Senado, que no pudo declararlo culpable en el segundo proceso de impeachment que se le inició en los últimos días de su gobierno por el asalto de un grupo de sus simpatizantes al Capitolio.

“Nuestro histórico, patriótico y hermoso movimiento para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande acaba de comenzar”, expresó el expresidente, defendiendo así el que ha sido su lema electoral desde que entró en política: “Make America Great Again” (MAGA).

Efecto interno

Para el analista internacional Antonio Camborda, MAGA es algo más que un simple slogan que utiliza el magnate para acercarse a todos los que piensan como él, es una estructura dentro del partido republicano que cada vez va tomando cuerpo y captando adeptos. Es tanta la relevancia que tiene, que ha logrado recaudar en campaña y después de esta más de 4.000 millones de dólares a favor de Trump.

Sin embargo, ¿podría crecer tanto al punto de romper los sólidos conceptos con los que se forjó el Partido Republicano?

“El concepto de ‘hacer grande a Estados Unidos otra vez’ lo único que está asegurando es la mutación del grupo político fundado por Thomas Jefferson y el debacle de la política norteamericana, lo que terminaría en una caída del imperio norteamericano”, advierte Camborda.

Joe Biden, tras la noticia de la absolución del expresidente Donald Trump de su segundo juicio político, el cuarto en la historia del país, reconoció que “la democracia es frágil” y pidió a los estadounidenses “defender la verdad y derrotar las mentiras”.

“Este triste capítulo en nuestra historia nos ha recordado que la democracia es frágil. Que siempre hay que defenderla. Que siempre debemos estar alerta. Esa violencia y extremismo no tienen cabida en EEUU. Y cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad como estadounidenses, y especialmente como líderes, de defender la verdad y derrotar las mentiras”, manifestó.

Responsabilidad externa

Por su parte, Luis Felipe Polo, analista político que ha seguido de cerca los comicios electorales en los Estados Unidos, así como el veloz impeachment, menciona que no hay razones para creer que Donald Trump va a dejar el partido con el que ganó las elecciones en 2016, debido a que este mismo no tiene otra figura política que pueda arrebatarle el favoritismo. “Mientras eso no ocurra, los republicanos tendrán que seguir soportando al exmandatario”, dijo en entrevista con nuestro medio de comunicación.

Además, mencionó también que, pese a que muchos de los Senadores votaron por su absolución, se trata de un tema enteramente político, pues la intención del partido es retornar al poder en 2024, y eso solo lo van a poder hacer teniendo a una figura como Trump, quien en adelante se va a convertir en un opositor acérrimo a las actividades que realice el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

“En unos años más el presidente Donald Trump va a tener más edad y su partido debe garantizarle acompañamiento para enfrentar una campaña política, que tratando de romper el tradicional bipartidismo norteamericano no lo va a lograr. Ya hubo un intento, también republicano, pero no logró su objetivo.

Las figuras políticas que conforman la Cámara de Representantes y el Senado en el Congreso norteamericano se renuevan cada cierto tiempo. Por esa razón, puede haber líderes importantes en el Partido Republicano que estén en desacuerdo con el expresidente, más los que aún quieren seguir manteniéndose vigentes y ocupar un puesto en la política del país deben respaldar a Trump, expresó Luis Felipe Polo.

Reacciones tras la sentencia del Senado

Varios republicanos, incluso los que votaron por la absolución de Trump, expresaron su consternación por el papel que este desempeñó el 6 de enero y en las semanas anteriores. En varias ocasiones, avivó la ira con falsas afirmaciones de que le habían robado las elecciones de noviembre.

Pero uno de los más acérrimos defensores del expresidente, el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, insistió el domingo en que Trump, con sus fervientes seguidores, conserva un enorme papel político de cara a las elecciones intermedias del 2022.

Calificó a Trump como el “miembro más vibrante del Partido Republicano”.

Demócratas dijeron que votaron con moral en el juicio.

Reacciones

Bill Cassidy, senador republicano

“Creo que la fuerza del expresidente Donald Trump dentro del Partido Republicano disminuye... Creo que nuestro liderazgo será diferente en el futuro”.