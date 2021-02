España restringe vuelos de Brasil y Sudáfrica por variantes de la COVID-19

Aumentan las restricciones. España, a través de su Consejo de Ministros, decidió este martes restringir los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica debido a las nuevas variantes del coronavirus. Solo permitirá el ingreso de los pasajeros que cuenten con nacionalidad o residencia española o andorrana.

La medida regirá desde este miércoles 3 y se prolongará hasta el 17 de febrero de 2021, aunque está sujeta a modificaciones según la evolución de la pandemia.

La ministra portavoz María Jesús Montero, según el diario El País, aseguró que es una “acción decidida del Gobierno de proteger la salud de los ciudadanos y contener la progresión de la enfermedad”.

No obstante, Montero indicó que se permitirá la entrada de los pasajeros en tránsito desde Brasil y Sudáfrica, quienes no deberán excederse de las 24 horas y no saldrán del aeropuerto.

En esa línea, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González, agregó que el objetivo de esta disposición es “evitar el contagio de aquellas variantes que viajan más rápido (...) y que hacen que esta pandemia crezca de manera exponencial”.

Desde diciembre de 2020, España solo autoriza el ingreso de personas provenientes de Reino Unido con nacionalidad o residencia española y andorrana, desde la detección de la variante británica.

De acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Sanidad, España cuenta con más de 350 casos confirmados de la variante británica. Además, se aproxima a los 60.000 fallecidos y ya superó las 2.8 millones de infecciones.