A los 57 años, muere el banquero Benjamin de Rothschild

El banquero y presidente del Edmond de Rothschild, el barón Benjamin de Rothschild, falleció el último viernes 15 de enero a la edad de 57 años. Su deceso se produjo “tras un ataque cardíaco en la casa de la familia en Pregny (Suiza)”, reza un comunicado compartido en la web de la compañía.

Nacido el 30 de julio de 1963, Benjamin era hijo de Edmond y Nadine de Rothschild. Estuvo al frente del grupo creado por su padre desde 1997 y lo desarrolló “de forma excepcional durante todos estos años”, añade la misiva, que resalta sus cualidades filántropas.

El ‘holding’ familiar supervisa el grupo financiero franco-suizo Edmond de Rothschild Group, con sede en Ginebra, que se especializa en banca privada y gestión de activos y no tiene ninguna relación con el banco de inversión franco-británico Rothschild and Co. El valor de los activos gestionado por el grupo asciende a 173.000 millones de francos suizos (más de 194.200 millones de dólares), de acuerdo a la AFP.

Apasionado por la vela, Benjamin de Rothschild también fue conocido por haber creado en 2000 el Gitana Team, un equipo de regatas oceánicas que ha ganado varias competencias.

El grupo financiero ofreció sus condolencias a la esposa de Benjamin y sus cuatro hijas. “(Tenía) una personalidad extraordinaria, nunca ha dejado de transformar y modernizar su herencia, respetando los valores de la familia”, sigue el obituario. El funeral de Benjamin de Rothschild tendrá lugar en los próximos días en la más estricta privacidad familiar.

Alexandre Col, ex director de gestión de activos, bienes raíces y miembro del comité ejecutivo del banco hasta 2014, comentó que era una personalidad entrañable. “Tenía reflejos empresariales e instintos de negocios. Trabajé durante 20 años en este grupo familiar. El banco tenía un espíritu familiar y eso es bueno”, manifestó.

Benjamin pasó sus últimas horas en el llamado Castillo Rothschild, o Château de Pregny, ubicado cerca del lago de Ginebra, que pertenece a la familia desde mediados del siglo XIX.

Con información de AFP y RT.