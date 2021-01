Elon Musk señala que venderá todas sus propiedades para colonizar Marte

Elon Musk, fundador del fabricante de vehículos eléctricos de alta gama Tesla —que esta semana se convirtió en el hombre más rico del mundo—, ha decidido vender todas sus propiedades para poblar Marte, según un informe de la revista Business Insider.

En una entrevista que el magnate brindó al editor alemán Axel Springer el mes pasado, Musk indicó que construir una ciudad en otro planeta requeriría una enorme inversión y él pretende contribuir en ese proceso.

“Se necesitarán muchos recursos para construir una ciudad en Marte (…) Quiero poder contribuir tanto como sea posible”, manifestó el empresario y aseguró que esa es una de las razones por la que está vendiendo la mayoría de sus posesiones materiales.

Según Musk, “básicamente” no tendrá posesiones con valor monetario, “aparte de las acciones de las empresas”. De hecho, ya ha vendido su casa principal y ahora busca vender otras.

“Si las cosas son intensas en el trabajo, me gusta dormir en la fábrica o en la oficina. Y obviamente necesito un lugar si mis hijos están allí. Así que alquilaré un lugar o algo así”, apuntó.

Elon Musk señaló que no se trata de una declaración fortuita. “Tampoco de consumo personal. Porque la gente me atacará y dirá, oh, él tiene todas estas posesiones. Tiene todas estas casas. Bien, ahora ya no los tengo”, apuntó.

El empresario de 49 años, que también dirige SpaceX, superó a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, quien era desde 2017 el hombre más rico del mundo, debido a la subida de los títulos de Tesla en bolsa, y con la propiedad del 18% de la empresa.

La acción de Tesla multiplicó por más de siete su valor en 2020 y siguió subiendo en Wall Street el jueves, con lo que la fortuna de este ingeniero de origen sudafricano superó los 188.500 millones de dólares, por encima de lo acumulado por Bezos.

Sobre su posición de hombre más rico del mundo, Musk comentó en Twitter: “Qué extraño”. Y añadió: “Volvamos al trabajo”.

Con información de AFP.