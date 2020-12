Político refuta a Putin: “No hay posibilidad de que se aplique la vacuna rusa”

El presidente ruso Vladimir Putin decidirá “por cuenta propia cuándo y cómo” notificar su vacunación contra el coronavirus, afirmó este lunes 28 de diciembre el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Sin embargo, un opositor contradijo la información oficial.

El gran maestro de ajedrez, Garry Kasparov, quien también es político y escritor, aseveró en redes sociales que no confía en estas declaraciones e incluso sostuvo que “no hay posibilidad” de que se inocule la Sputnik V, la primera vacuna registrada en el mundo.

“Putin dice que se vacunará después de algunas ‘formalidades’ la misma semana en que la vacuna Pfizer se lanza en Europa. ¡Qué casualidad! No importa lo que diga la etiqueta del frasco, no hay posibilidad de que se aplique la vacuna rusa Sputnik no probada” , escribió en Twitter.

Mapamundi con los países que han comenzado campañas de vacunación contra la COVID-19, al 27 de diciembre. Infografía: AFP

La Sputnik V ha sido señalada en Occidente porque fue aprobada en agosto pasado en Rusia, a pesar de que no había completado sus ensayos clínicos y no había otorgado tanta información como otras vacunas, que sí fueron publicadas en revistas científicas.

En la víspera el vocero comunicó que Putin recibirá la vacuna Sputnik V contra la COVID-19 luego de que Rusia autorizara la aplicación del antígeno en los mayores de 60 años, tras comprobar su seguridad y eficacia de más del 90% en este grupo poblacional.

“Por supuesto, sin tal certificación de jure y de facto el presidente no podía planear su propia vacunación, él mismo dijo que iba a vacunarse pero dirá por cuenta propia cuándo y cómo ocurrió”, respondió Peskov a los periodistas citados por la agencia local Sputnik.

El 17 de diciembre pasado, durante su rueda de prensa anual, Putin garantizó que se vacunaría contra el coronavirus “en cuanto sea posible”, pero aclaró que por su edad (68 años) todavía no podía hacerlo porque en ese momento no era recomendado.

Peskov repudió que la demora en la vacunación del mandatario ruso socave la confianza en la vacuna rusa, que fue aprobada en Argentina, donde el jueves 24 de diciembre arribaron las primeras dosis para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

El portavoz presidencial recordó que la campaña de inmunización contra la COVID-19 ya se lanzó en todas las regiones rusas. “Tras la resolución del Ministerio de Sanidad sobre esa vacuna, habrá otras vacunas y luego el presidente tomará la decisión” , recalcó.

“Un país con un enorme programa de dopaje deportivo y un laboratorio de asesinatos con armas químicas podría producir y probar una vacuna confiable. Pero las dictaduras roban, engañan y matan mejor de lo que innovan”, agregó Kasparov.