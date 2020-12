Mujer robada al nacer se reencuentra con sus padres tras 25 años

Una mujer que fue robada al nacer para ser vendida a una familia estadounidense logró reencontrarse con sus padres biológicos después de 25 años. Belle Barbu, quien ahora vive en Utah, logró identificar su origen gracias a una organización benéfica de búsqueda.

La familia de Barbu fue rastreada hasta Roma, Italia. Su madre, Margari, y su padre, Zambila, ambos oriundos de Rumania, habían perdido a la joven en 1994 en un hospital de su país natal. Según le explicaron, el médico que atendió el parto les aseguró que la bebé estaba enferma y había fallecido.

De acuerdo con su testimonio narrado al medio británico The Sun, Belle se dio cuenta a los 8 años de edad que había sido adoptada.

“No me parecía en absoluto a mi padres, que eran rubios. Ellos me explicaron entonces que me habían adoptado cuando era bebé y fue un gran impacto para mí. Me contaron que mi apellido era Barbu y que nací en Rumania, pero que mis padres no me querían”, detalló.

“Mi relación con mis padres adoptivos ha sido tensa y después de inscribirme en la Universidad Brigham Young en Idaho para estudiar Salud Pública, en 2013, nos distanciamos por completo”, agregó.

La joven mantuvo en secreto su historia y decidió callar por varios años hasta 2019, cuando decidió buscar a sus padres biológicos. Encontró un grupo de Facebook que ayuda a los rumanos adoptados a reunirse con sus familias y publicó su testimonio.

Belle con sus padres biológicos. Foto: Operation Underground Railroad

Dos días después, la administración la ayudó a contactar con un hermano suyo y así lograron dar con el resto de los miembros de su familia biológica. La organización benéfica Operation Underground Railroad les organizó pruebas de ADN y comprobaron que eran compatibles.

Belle viajó a Roma para encontrarse con sus padres. “Cuando entré al patio y caí en los brazos de mi madre, fue la sensación más eufórica. Sabía que estaba en casa. A través del traductor, mi madre me dijo que nunca dejó de esperar volver a verme”, cuenta la joven.

Jessica Mass, directora de la Operation Underground Railroad, afirmó que no todos los casos de trata de personas tienen un final feliz y calificó el de Belle como un “milagro”.