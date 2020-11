Las portadas de medios internacionales tras el deceso de Diego Maradona

Si los diarios impresos pudieran compartir lágrimas, ayer los de Argentina hubieran hecho llorar a sus miles de lectores. “No habrá ninguno otro igual”, se lamentaba Clarín. “Yo no quiero esta pena en mi corazón”, proclamó Página 12. “Diego Infinito” fue el título de La Nación en el adiós al 10 del mundo.

“He visto a Maradona”, señaló en Italia el deportivo La Gazzetta dello Sport, en referencia a un estribillo de los tifosi “Ho visto Maradona”. En la misma región de Nápoles, Il Mattino colocó “Nadie defendió Nápoles como él”. “El dios del balón”, tituló Il Fatto Quotidiano, mientras Il Messaggero hizo una reseña de quien conoció “los excesos, los bajos fondos y el trono”.

“A qué planeta te fuiste”, colocó muy sagazmente el rotativo uruguayo El Observador.

Mientras el especial Sport del británico The Guardian pone la maravillosa imagen de Maradona parando el balón con finura, mientras 6 defensas le salen al frente. “El Diego”, colocan de fondo.

Y en páginas interiores habla de “El Mesías: un prodigio que cumplió su profecía”.

The Sun, con una imagen del crack en México 86, señaló: “In the hands of God”, y lo acompañó con un sobretítulo indicando que se fue uno de los más grandes de todos los tiempos.

Para O Globo de Brasil se fue “El más humano de los dioses”, mientras el diario Folha de Sao Paulo lo señaló como un “Héroe del Mundial, ícono de la izquierda y mito argentino”.

El francés L’Équipe también apeló a la divinidad y puso “Dios ha muerto”, y cambió el color de su logo por el celeste argentino.

En tanto, Reforma de México también anunció “La Muerte de Dios” y adjunta un texto del gran escritor y conocedor del fútbol Juan Villoro. “Maradona se refería a Dios como si fuera un compañero de equipo: “el Barbas”. Es posible que incluso se sintiera superior, pues nadie ha confirmado que Dios sea zurdo y esa singularidad distingue a ciertos grandes de la cancha”.

El Mundo español puso “El ídolo que tocó el cielo”, en tanto El País sentenció: “Muere Maradona, un dios del fútbol”.

El planeta despidió así al astro del fútbol con sorpresa, tristeza, mucho dolor.