“He llorado, pero sigo de pie”: estudiante que perdió la vista durante protestas en Chile

El estudiante universitario Gustavo Gatica, quien perdió la vista en medio del estallido social en Chile, compartió en las redes dos fotografías junto a un emotivo mensaje, a un año de las lesiones oculares que le provocaron los disparos del teniente coronel Claudio Crespo, integrante de los Carabineros.

“Hace un año, Claudio Crespo me disparó perdigones a la cara. Hace un año que perdí mis ojos, y sí, la he pasado mal. He llorado y me he frustrado, pero aún sigo aquí, de pie, aprendiendo cada día”, escribió Gatica en su cuenta de Instagram.

En la publicación, el joven de 22 años destacó: “Hace un año mi vida cambió, ¿para mejor o para peor? Solo el tiempo lo dirá, por ahora sé que soy feliz”.

Las imágenes fueron registradas por el fotógrafo Felipe Báez Benítez, quien retrató al joven cuando fue a votar en el plebiscito del pasado 25 de octubre, en el que los chilenos se pronunciaron a favor de cambiar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

El 8 de noviembre de 2019, Gatica, quien cursaba el tercer año de la carrera de psicología en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), asistió a la plaza Italia de Santiago de Chile para fotografiar una nueva manifestación contra el Gobierno. Estando en el lugar, recibió en el rostro un impacto directo de balines disparados por las fuerzas del orden.

El estudiante fue llevado de urgencia a un centro médico, pero perdió el ojo izquierdo de inmediato, y el derecho necesitó una operación urgente, pues aún quedaba la esperanza de salvarle al menos parcialmente la vista.

Después de permanecer internado en el hospital por cerca de 20 días, los especialistas confirmaron que había perdido la vista en ambos ojos, como consecuencia de los disparos de perdigones de los policías.

El pasado 22 de agosto, un magistrado ordenó prisión preventiva contra el teniente coronel Crespo, indicado como autor material de los disparos que dejaron ciego a Gatica. Por su parte, la Fiscalía de Chile pudo acreditar que el integrante de Carabineros “tuvo una actitud dolosa al disparar” contra el joven.