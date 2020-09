OMS advierte que pandemia puede dejar dos millones de muertos si no aumentan esfuerzos

Tras nueve meses de pandemia en los que casi se ha alcanzado el millón de muertos por coronavirus —y con las previsiones más optimistas señalando que se tardarán otros nueve meses en tener vacunas—, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió más esfuerzos para evitar que se alcancen los “dos millones de fallecidos” en 2021.

“ Si no hacemos todo lo posible, el número del que usted me habla (dos millones) no es solamente posible, sino desgraciadamente muy probable ”, dijo en rueda de prensa el director de situaciones de emergencia de la OMS, Michael Ryan, este viernes 25 de septiembre.

“Si no continuamos haciendo más, a evolucionar, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación, entonces sí, vamos a llegar a ese número y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora (...). No se trata solamente de diagnosticar y de rastrear, no solamente de curar, no solamente de (aplicar) la distanciación social, no tan solo de (trabajar en las) vacunas , sino hacer todo eso a la vez ", insistió el responsable.

Michael Ryan apeló a mantener todas las herramientas actuales, desde el rastreo y tratamiento de casos a las medidas de prevención iniciales, y a mantener la cooperación internacional en la investigación contra la COVID-19 para que la cifra de dos millones de muertos no sea algo probable.

También recordó que las tasas de letalidad de la enfermedad (hoy en promedio al 0,5 por ciento, cuando en los primeros meses del año fueron hasta cuatro veces mayores) han bajado gracias a la mejora del tratamiento de casos graves en las UCI, principalmente con dexametasona.

El epidemiólogo de la OMS, Bruce Aylward, añadió en la misma rueda de prensa que no hay que poner todas las expectativas en la vacuna, sino también en otros conocimientos que pueden servir para salvar vidas.

“Si no, incluso cuando tengamos la vacuna la gente puede morir mientras espera su llegada”, advirtió. Según el último recuento de la AFP, al menos 984.068 personas han muerto de coronavirus en el mundo.

Más de 32 298 410 casos de infección han sido oficialmente diagnosticados, pero se considera que el número de afectados es mucho más elevado, ya que numerosas personas no han sido contabilizadas.

