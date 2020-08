La tormentosa etapa que sufrió el primer príncipe gay de la India, sometido a “terapias de conversión”

El príncipe Manvendra Singh Gohil defiende la eliminación de las absurdas “terapias de conversión” en homosexuales tras revelar que fue víctima de la práctica desacreditada que todavía es legal y ampliamente practicada en la India. La dolorosa experiencia lo dejó marcado y está luchando por su prohibición.

Nacido en una familia real que una vez gobernó el reino de Rajpipla, el hombre de 55 años fue criado en una mansión y preparado para hacerse cargo de una dinastía que se remonta a 600 años. Hasta que durante una entrevista en 2006 se declaró homosexual y la noticia se convirtió en un escándalo nacional.

Ser gay era un delito penal en la India según la arcaica ley británica vigente en ese momento. La ley fue revocada en 2018. Las consecuencias de su confesión originó protestas y su imagen fue quemada por los pobladores. Su madre lo rechazó públicamente mediante un anuncio en el periódico.

“Yo mismo fui víctima de la terapia de conversión de mis padres. Intentaron pedirles a los médicos que me operaran. Me llevaron a líderes religiosos para pedirles que me curaran”, sostuvo a Forbes.

La práctica pseudocientífica de la “terapia de conversión” abarca desde las descargas eléctricas que sufrió Gohil hasta el psicoanálisis, los tratamientos de aversión, las drogas que provocan náuseas o simplemente “rezar al gay”, pero todos los métodos han sido rechazados por organizaciones médicas y de salud mental.

Gohil fue forzado a un matrimonio arreglado en 1991, pero se divorció un año después. Ahora pone empeño en los problemas que afectan a la comunidad india LGBT.

El príncipe reconoció que la práctica es común en la India y, a menudo es mucho peor para las mujeres LGBT.

“Las lesbianas son tratadas tan mal que he conocido casos en los que un miembro de la familia viola a la niña para demostrar que puede tener relaciones sexuales con un hombre. Eso prueba que eres heterosexual”, enfatizó.

PUEDES VER: El momento exacto en que una periodista sufre las consecuencias de la explosión en Beirut

Príncipe convierte su palacio en un albergue

A sus 55 años, el príncipe Manvendra Singh Gohil está casado con Andre Richardson y es muy feliz. Está a punto de abrir su palacio en el estado de Gujarat a cualquiera que no tenga a dónde ir después de declararse homosexual.

En las habitaciones de la residencia habrá cursos de enseñanza profesional para la comunidad LGBT (lesbiana, gay, bisexual, transgénero). También habrá consultores sobre los riesgos del SIDA y la asistencia psicológica.

“No tendré hijos y soy dueño de una casa grande, por eso decidí ponerla a disposición”, finalizó.