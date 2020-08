Viróloga china aseguró que el coronavirus fue “modificado en un laboratorio”

Li Meng Yan, la viróloga china que acusa a su país de encubrir el coronavirus, ratificó el último 29 de julio que la cepa proviene “del laboratorio militar del Partido Comunista” y explicó cómo “se falseó y manipuló la secuencia genética” para, según su versión, desviar la atención mundial.

La experta dio estas declaraciones en el programa radial de Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, en respuesta al planteamiento del conductor de War Room Pandemic: “¿Quieres decir que no es un virus murciélago y no es natural, sino hecho por el hombre?”.

“Sí, este no es un virus (proveniente de un) murciélago que saltó directamente a los humanos —afirmó Li Meng Yan—. Es un virus basado en otro de origen murciélago que fue descubierto por el PLA (Ejército Popular de Liberación) y era de su propiedad, pero pasó por la ingeniería, (fue) modificado en laboratorio y también por una serie de procesos en animales para que se centre en los humanos. Por eso es muy poderoso ahora”.

El nuevo coronavirus ya produjo 701.112 muertes en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de su aparición en diciembre. Además, 18.572.720 personas en 196 países o territorios lo contrajeron. La experta ha decidido hablar porque “hay muchas víctimas inocentes”.

“Simplemente puedo decirle a nuestra audiencia que es como si verificaramos algo en función de nuestra huella digital. Y para el virus, una huella digital es un genoma. Con eso podemos ver todo tipo de evidencia del mismo”, agregó.

Según Li Meng Yan, esa es la razón por la que, al comienzo del brote, China “trató de posponer la publicación de la secuencia genómica” y hasta “incluso la modificó”.

Mencionó también que, tras sus recientes declaraciones contra el Gobierno del gigante asiático, Shi Zhengli, investigadora del Instituto de Virología de Wuhan, envió un artículo a la revista Nature en torno al RaTG13, el linaje de virus al que puede pertenecer el SARS-CoV-2.

”Rápidamente, al día siguiente, ella presentó un artículo a Nature sobre el RATG13, el cual ya había sido publicado el 3 de febrero. Estas personas comenzaron a decir que ese es el origen real y construyeron algo basado en eso”, enfatizó.

“Luego ―continuó— el Gobierno manipuló a la comunidad médica y la opinión pública extranjera para dirigir la atención al RaTG13, y sobre esta base, ocultó la verdadera fuente del virus”, incluida “la OMS”.

En los últimos días, Yan ha aparecido en medios internacionales para hablar sobre el “detallado informe” que viene preparando sobre el origen de la pandemia.

“El mercado de Wuhan no es el origen del brote ni un animal salvaje el huésped intermedio. La COVID-19 no procede de la naturaleza. Tengo los registros de las conversaciones que mantuve por chat y que han sido comprobadas ya por el FBI. No me he inventado nada”, afirmó a diario El Mundo en una reciente publicación.

Cuando la OMS decretó alerta mundial el 30 de enero, “había menos de 100 casos fuera de China y no había muertos” fuera de este país donde surgió la pandemia a finales de 2019, recordó esta semana el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al defender el balance de la institución.

La OMS ha sido muy criticada por haberse demorado en decretar el estado de urgencia, tras haberse reportado el coronavirus por primera vez en China.

Estados Unidos, que acusó a la organización de ser una “marioneta” de China y hasta de haber sido “comprada” por Pekín, inició en julio su retirada de la institución.

La OMS también ha sido criticada por las recomendaciones consideradas tardías o contradictorias, sobre todo en lo que respecta al uso de la mascarilla, o a las formas de transmisión del coronavirus.

PUNTO DE VISTA Pedro E. Romero, PhD.

Biólogo evolutivo. Investigador RENACYT

Sobre el origen del coronavirus SARS-CoV2

Varias teorías de la conspiración apuntan a un origen no natural del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), causante de la pandemia actual. En particular, se menciona recurrentemente su “creación” en un laboratorio chino de la región de Wuhan [1]. Sin embargo, la evidencia científica apunta a una respuesta diferente.

Biólogos en todo el mundo trabajan diariamente en generar información sobre la secuencia genética (o genoma) del nuevo coronavirus [2]. Estos datos son importantes puesto que si el virus hubiera sido “creado” sintéticamente sería muy diferente a los virus que ya existían en nuestro planeta.

La comparación del genoma del nuevo coronavirus con otros demuestra que se parece en un 96% a un coronavirus que ocurre en murciélagos [3]. Sin embargo, aún no está claro si en el salto hacia los humanos también participaron otras especies intermediarias.

Un estudio reciente indica que el virus causante de la COVID-19 podría haber estado circulando por varias décadas sin ser descubierto [4]. Esto implica la necesidad de reforzar los programas de monitoreo de nuevos patógenos sobre todo en especies de animales silvestres que ocasionalmente son comercializadas y consumidas por los humanos.

