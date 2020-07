La desesperación de una mujer que sufrió el robo de su auto con su hijo adentro [VIDEO]

El video de una mujer gritando desesperadamente luego que sufriera el robo de su auto con su hijo adentro, ha conmocionado a la localidad de Almirante Brow, Buenos Aires (Argentina). El pasado jueves, alrededor de las 16:10 horas, en el barrio de José Marmol, la mamá vivió una terrible situación que se convirtió en una pesadilla por unos segundos.

En las imágenes se observa que la mujer saca su vehículo del garaje de su casa para salir y en el asiento trasero, estaba su hijo pequeño, de solo seis años. Dejó el auto encendido subido a la vereda y se levantó para cerrar el portón de la vivienda. En ese momento, dos delincuentes la sorprendieron.

PUEDES VER Argentina: mujer queda al borde de la muerte tras ser agredida por cinco perros

La mujer se acercó al auto e intentó agredir a los ladrones para que dejen a su hijo, pero hicieron caso omiso. En su desesperación, se colgó de la puerta del conductor y cayó a la pista. Los sujetos se dieron a la fuga y la mujer siguió corriendo detrás. Según contó la familia, los delincuentes golpearon en la boca al menor y lo bajaron del carro a dos cuadras.

“Yo lo llamaba y él me gritaba ‘mamá, mamá’, de adentro, Sentí que me moría porque ellos no paraban, grité con todas las fuerzas para que salgan mis vecinos. Solo me acuerdo que corría por el medio de la calle llamándolo. Lo tiraron en la otra cuadra. Lo vi cuando venía con su boca sangrando”, relató la mujer entre lágrimas a TN.

PUEDES VER Argentina: hombre que mató y abusó de una anciana se escapa de una comisaría

“Es horrible vivir así. Yo me levanto para ir a trabajar y ellos se levantan para ir a robar. Los vi cuando estaba cerrando el portón y lo único que quería hacer era sacar a mi hijo del auto. Es mi único hijo, casi lo pierdo antes que nazca, no puedo tener otro. Sentí que se llevaban todo, no me importó el auto. Me desesperé, no me importó que tengan armas”, concluyó.