EE. UU.: anciana de 103 años con demencia y cáncer al estómago supera el coronavirus

Una mujer de la tercera edad, identificada como Herminia Rodríguez, logró recuperarse tras estar infectada de coronavirus en Estados Unidos.

La anciana, que tiene 103 años, logró ganar esta dura batalla contra la COVID-19, a pesar de su avanzada edad.

La hija de la mujer, María Reyna, manifestó que ella “es una guerrera y luchadora”. Además, indicó que se contagió de este virus que se originó de China en la residencia de ancianos, donde vive hace dos años, debido a su mal estado de salud.

Esto permitió que los médicos del establecimiento se comuniquen con los familiares de Herminia Rodríguez para indicarles que había dado positivo por coronavirus. “Se puso muy mal. Me llamaron por teléfono para decirme que la estaban enviando de urgencia a un centro de salud por lo grave que se encontraba. El doctor me dijo que no tenía remedio y que en cualquier momento se iba a ir”, agregó Reyna.

Los familiares de la mujer de la tercera edad se mostraban preocupados, porque ella tenía cáncer de estómago y demencia senil, por lo que sus posibilidades de vivir eran mínimas tras contagiarse de coronavirus.

Pero la anciana de 103 años se recuperó y después que le hayan realizado tres pruebas dio negativo por la COVID-19 y pidió volver a la residencia para ver a los demás abuelos. Cabe indicar que Herminia Rodríguez tiene 20 hijos, 45 nietos y más de 100 bisnietos.

En Estados Unidos, hasta este jueves 30 de julio, el número de infectados por coronavirus llegó a 4.562.610; mientras que la cifra de muertes subió a 154.045

.