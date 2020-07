Argentina: hombre saca a pasear a sus perros y estos lo matan

Un sujeto falleció en la madrugada del 25 de julio tras ser atacado por sus perros en la localidad de Maipú, Argentina.

El hombre fue identificado como Wilberto Gutiérrez y según informó el portal Crónica, el afectado sacó a pasear a sus animales, entre seis a ocho canes de raza doberman, alrededor de las 12:00 a. m.

Los familiares de la víctima, al darse cuenta que no venía a la casa, decidieron salir a buscarlo y al cabo de unos minutos lo encontraron tirado al suelo.

Este hecho permitió que llamen a emergencias para que lo puedan trasladar a un centro de salud, debido a la gran cantidad de heridas que tenía en el cuerpo.

Los médicos llegaron hasta la escena del crimen y luego de examinarlo indicaron que había muerto por los ataques de los mamíferos.

Inglaterra: hombre es captado golpeando a su perro y dice ser una “víctima” tras incidente

Un hombre de Yorkshire del Sur (Inglaterra) fue captado mientras golpeaba a su perro tres veces en la cabeza y parecía arrastrarlo de su collar, en un hecho que le hizo perder la custodia de la mascota. El sujeto dijo ser “una víctima” del incidente, pues aseguró haber recibido amenazas de muerte en las redes sociales tras la difusión del material.

Josh Reynolds, de 26 años, alegó no haber golpeado a su perro Snoop con el puño cerrado. “Le di bofetadas, lo admito, pero no fue malicioso. Yo solo estaba sensible porque él se había escapado más temprano”, relató al diario Daily Mail de Inglaterra.

“Parece que lo estoy arrastrando en el video, pero no tenía su correa conmigo y esa era la única manera de llevarlo conmigo”, agregó. El dueño indicó que su mascota, a quien adoptó en diciembre, estaba tan bien entrenada que caminaba con él sin necesidad del mencionado instrumento.