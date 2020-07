Mujer gana $70.490 y demuestra a una adivina que le dijo “nunca ganaría nada” que estaba equivocada

La suerte puede estar en el momento menos pensado y eso fue lo que le sucedió a una mujer que ganó la lotería de una gran suma de dinero, en Australia, pese a que una adivina le predijo que nunca ganaría nada en su vida.

De acuerdo a la información compartida por el sitio web ‘Lucky Lotteries Super Jackpot’, una residente de la ciudad australiana Woy Woy se ha convertido en la afortunada ganadora de lotería por un monto de cien mil dólares australianos (70.490 dólares estadounidenses).

Pero lo mejor de todo ello fue que la afortunada ganadora pudo demostrar a una ‘adivina’ que no todo lo que dice es cierto. “Una lectora de cartas del tarot me las leyó hace años y me dijo que nunca ganaría nada en mi vida”, explicó.

“¡Desde entonces he estado haciendo todo lo posible para demostrar que estaba equivocada! Ahora puedo decir que lo he logrado!”, añadió la mujer de quien se desconoce su identidad por su seguridad.

Una mujer le leyó el tarot hace años y le dijo que nunca "ganaría nada" en su vida, contó la mujer que ganó 100 dólares australianos. Foto: referencial.

Ahora, después de hacerse acreedora de la lotería, la afortunada contó muy emocionada que planea compartir el premio con la familia y gastar en dinero en viajar con su novio. “¡Voy a ayudar a mi familia, a mi pareja, a todos!”.

Asimismo, aseguró que también planea darse unas merecidas vacaciones. “Cuando podamos viajar de nuevo, me encantaría ir a Inglaterra también. Solo quiero vivir cada día mi mejor vida”. “Nunca he ganado nada en mi vida. ¡Estoy tan emocionada!”, añadió.