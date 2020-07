Hombre llora y ruega a delincuentes para que no saqueen camión: “No me quiten lo que tengo”

A punta de machetes y pedradas, delincuentes se llevaron 950 kilos de pescado de un pequeño camión que se volcó en la vía de Arroyo de Piedra, entre las ciudades de Cartagena y Barranquilla, en Colombia.

El hombre trató de defender su mercadería e intentó detener a los saqueadores. Sin embargo, al ver que era imposible, empezó a llorar y pedir ayuda por medio de su celular. “Por favor, no me quiten lo que tengo”, decía el conductor. Por su parte, otra persona que grababa el hurto, exhortó a que pararan. “El carro es de él, no es de una empresa”.

El camión fue vaciado en su totalidad por los delincuentes. La policía informó algunas detenciones para iniciar las investigaciones: “Ya tenemos a 12 personas individualizadas y sobre ellos, la Policía y la Fiscalía desarrollarán las acciones penales correspondientes”, informó el general Henry Sanabria, comandante de la Policía de Cartagena, a Caracol TV.

Este episodio se generó unos días después de la explosión de un camión de gasolina que estaba siendo saqueado por residentes del corregimiento de Tasajera, Magalena. El accidente dejó siete fallecidos al instante, mientras que otras 17 personas perdieron la vida en centros médicos en Santa Marta, Barranquilla, Valledupar y Bogotá.

Saqueos por la pandemia

La cuarentena por el coronavirus en Colombia ha destapado el problema oculto del hambre y miles de personas protestan a diario por la imposibilidad de acceder a comida, lo que ha desembocado en saqueos en varios lugares del país. Decenas de personas incumplieron con las medidas sanitarias y exigieron a las autoridades las entregas de ayuda prometidas a los más desfavorecidos.