EE. UU.: murió anciana que fue dada de alta pese a tener síntomas de COVID-19 [VIDEO]

En Estados Unidos, una mujer de 70 años falleció el pasado lunes a causa del coronavirus. Sin embargo, su familia denunció que días antes de su muerte fue rechazada por dos hospitales y el centro de salud que la acogió le dio de alta en horas de la madrugada sin notificarle a su familia.

Los familiares de Hortencia Laurens, indicaron a Univisión que la dama de origen venezolano fue ingresada el 1 de julio pasado a la sede de Miramar del Hospital Memorial, de Miami, con un cuadro de náuseas y fiebre. Allí se le aplicó una prueba que constató su contagio por COVID-19, por lo que fue remitida a la sucursal de Pembroke, donde le dieron de alta cerca de las 4 de la madrugada sin avisar previamente a sus familiares.

“A mi abuela, que no habla inglés, se le negó la atención adecuada y la expulsaron del hospital en la mitad de la noche porque no podía comunicarse correctamente y no sabía lo que estaba sucediendo”, declaró el nieto de la fallecida, quien agregó que la anciana tuvo que esperar sentada en un banco durante dos horas a que la recogieran del lugar.

La salud de la anciana comenzó a deteriorarse durante el fin de semana hasta que falleció el domingo en una ambulancia luego de presentar dificultad para respirar. Los familiares de Laurens consideran que si le hubieran brindado un trato adecuado y oportuno Hortensia hubiera mejorado a pesar de la hipertensión y la diabetes que padecía.

“Debido a la negligencia del personal de este centro de salud, mi abuela perdió la vida. Mi familia pasó de planear unas vacaciones a planear un funeral por la irresponsabilidad de este hospital”, apuntó Diego Ferreira, asegurando que ésta es una situación que no le desea a nadie.

El director médico de salud pública del conglomerado sanitario Memorial Healthcare System, Stanley Marks, emitió un comunicado para aclarar cuál es el sistema que usan para admitir y dar de alta sus pacientes, con el fin de aclarar dudas.

“El ingreso al hospital es una decisión dirigida por un médico basada en muchos factores, incluidos los signos vitales y la condición clínica en el momento en que los pacientes visitan la sala de emergencias”, acotó el médico, negando rotundamente que el sistema de salud esté rechazando pacientes por falta de capacidad.