¿Quién fue Jeffrey Epstein y por qué se le vincula con Donald Trump?

Olá, operários! 🍿 Saiu uma minissérie NOVÍSSIMA na Netflix! A recomendação de hoje é o documentário “Jeffrey Epstein: Poder e Perversão” de apenas 4 episódios. A minissérie conta o caso do americano Jeffrey Epstein, um predador sexual bilionário, amigo íntimo de muitos famosos e políticos influentes e que usou todo o seu poder e dinheiro para financiar prostituição dentro da sua própria mansão e praticar abusos sexuais com vários menores de idade. A minissérie é muito interessante e expõe vários famosos como 👀 Bill Clinton, Príncipe Andrew, Harvey Weinstein (ex-produtor de Hollywood acusado de estupro e assédio sexual em 2017), chegando até a citar Donald Trump como amigo de Jeffrey. Vale à pena entender como Jeffrey usava todo seu carisma e poder de manipulação para tirar vantagem dos vulneráveis e chantagear os poderosos. Passa ➡️ pro lado pra saber um pouco mais sobre o documentário. #PraCegoVer Foto do rosto de Jeffrey Epstein formado por várias fotos de mulheres ao fundo. Abaixo lê-se “Jeffrey Epstein: Filthy Rich. Money. Power. Corruption". . . . #fabricadecrimes #crime #assediosexual #newyork #cinema #minisserie #netflix #terror #horror #spotify #podcast #quarentine #quarentena #justiça #podcastfabricadecrimes #jeffreyepstein #indicacao