Justicia belga decidirá este 5 de junio si gato peruano Lee será sometido a eutanasia o no

Desde hace meses, la joven belga Selena Alí se viene enfrentando con las autoridades de su país por el gato que adoptó en Cusco. Incluso, el jueves 28 tuvo una audiencia donde defendió la vida de su mascota Lee. Finalmente, este 5 de junio se decidirá la suerte del animal: si recibirá la eutanasia o no.

De acuerdo con GAIA (Global Action in the Interest of Animals), la Agencia Federal de Seguridad Alimentaria (FASC) demanda una biopsia cerebral post mortem con el objetivo de determinar si es que Lee posee rabia, lo que contradice al documento presentado por Selena Alí, donde indica que el gato está vacunado y sano.

PUEDES VER China prohibió criar perros para consumo humano y dejó de considerarlos como ganado

El portal neerlandés Gazet Van Antwerpen reportó que la joven belga recibió el respaldo de docenas de simpatizantes, quienes se acercaron a las instalaciones del juzgado y le mostraron su apoyo en este momento. En la imagen se puede ver a Selena con un tapabocas en el que se puede leer ‘Lee’ y el estuche donde llevó al gato desde Perú a Bélgica.

Medios informaron sobre la situación de Alí y Lee. Foto: Gazet Van Antwerpen.

Por otra parte, el embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la Unión Europea (UE), Gonzalo Gutiérrez Reinel, solicitó a través de una carta dirigida al abogado de Selena, Anthony Goodfroid, que el gato Lee entre en una cuarentena especial, lo cual sería la única esperanza para el animal.

PUEDES VER Muere un bebé en Suiza tras infectarse con coronavirus

El viacrucis de Lee

La joven Selena Alí se encontraba en Cusco a principios de este año, donde realizó un voluntariado en un albergue de niños. Al asistir al Catfetín Cat Café, conoció a Lee y decidió adoptarlo. Regresó a Bélgica con el animal, debido al cierre de fronteras de Perú ante el coronavirus. Desde entonces, Alí y la justicia de su país vienen teniendo una dura pelea por la vida del animal.