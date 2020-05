Matutina de López Obrador [EN VIVO]: Sigue la transmisión HOY miércoles 27 de mayo de 2020

Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy miércoles 27 de mayo de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy miércoles 27 de mayo de 2020

Control de incendios en 16 estados

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mañanera para informar sobre las respuestas de contingencia para combatir los incendios en épocas de sequía, y las medidas preventivas ante la temporada de huracanes que se avecina.

“El coordinador nacional de Protección Civil, David León, nos va a informar sobre estos dos planes y cuál es el estado en que se encuentran las acciones, porque en los dos casos, sobre todo en incendios, ya se están actuando”, dijo AMLO.

David León, coordinador nacional de Protección Civil, mencionó que al día de hoy se registran 73 incendios en 16 estados en el cual están en peligro 8.700 hectáreas; y participan un total de 1.730 birgadistas.

“Al 21 de mayo tenemos un descenso en el número de eventos, 40 por ciento menos incendios y menos 60 por ciento de hectáreas siniestradas. ¿Cómo se ha logrado? Fortalecimos labores de prevención; se instalaron consejos estatales, hay una gran tarea de gobernadores y alcaldes y familias mexicanas mayor cuidado”, destacó el coordinador nacional de Protección Civil.

Temas conferencia mañanera AMLO ayer martes 26 de mayo de 2020

Reconocimiento a personal médico

El director del IMSS, Zoé Robledo, anunció que personal médico será reconocido con la condecoración “Miguel Hidalgo y Costilla”, que se da a méritos inminentes o distinguidos. Además, se entregará un premio económico de aproximadamente 25.000 o 100.000 pesos. En este contexto, el ‘Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado’ aportará 250 millones de pesos para que se entreguen los premios al personal médico que enfrenta la pandemia del nuevo coronavirus.

Mexicanos fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos

El canciller Marcelo Ebrard comunicó que, en Estados Unidos, han perdido la vida 1.066 mexicanos a causa de la COVID-19, hasta la fecha. La mayoría de los mexicanos fallecidos se encontraban en Nueva York.

AMLO sobre deuda de Walmart

Andrés Manuel López Obrador destacó el comportamiento de la empresa Walmart, ya que saldó su deuda de 8.000 millones de pesos. Resaltó, además, que todos están cumpliendo sus obligaciones fiscales durante estas épocas de pandemia.

“Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda pública de 8.000 millones de pesos, lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado de que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos debemos portarnos bien; es de sabios rectificar, no es de gente inteligente el regodearnos con el engaño; no es de gente inteligente el no saber rectificar. Eso es muy bueno, todo eso se están dando.”, mencionó.

Gabinete de Salud definirá esta noche si AMLO reactiva sus giras

AMLO afirmó que esta semana podría retomar sus giras por México, en caso de que el gabinete de Salud se lo permita. El mandatario comunicó también que se definirá si hay regreso a clases en algunas regiones del país, en donde se registre un bajo porcentaje de contagios por el nuevo coronavirus.

“Yo estoy en lo que cabe, porque no deja de ser una tragedia, estoy optimista porque creo que vamos a vencer este desafío que ya se está logrando, ya tenemos resultados favorables y vamos de salida; tan es así que esta semana es probable, depende de una reunión hoy en la noche, que se van a actualizar las proyecciones, a partir de esa reunión vamos a decidir sobre la posibilidad del regreso a clases en regiones (...) También es probable que yo inicie una gira por el país, que no sea solo por un día o dos días, sino vamos a visitar durante una semana 5 o 6 estados, y las reuniones de seguridad no se van hacer aquí en Palacio, se van hacer en los estados, y lo mismo las conferencias, se van hacer en los estados, si no los autoriza el gabinete de salud”, refirió.

AMLO sobre organizaciones de la sociedad civil

El Presidente de México aprovechó un momento de su conferencia matutina para agradecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el brote de la COVID-19.

“Las organizaciones de la sociedad civil que se han adherido, se han sumado. Imagínense lo que significó en su momento para que en hospitales privados se atendiera a pacientes no COVID y se utilizaran hospitales públicos solo para atención de COVID; es una decisión que muy pocos países del mundo se llegó a un acuerdo como el que se logró en México, sobre eso también se va a hablar. Esto lo tengo que estar subrayando para que no se olvide, llevábamos mucho tiempo sin tener en la Secretaría de Salud a una eminencia (Jorge Alcocer); hubo tiempos en que fueron secretarios de Salud economistas, abogados, entonces ahí queda eso”, expresó.

Cifras de fallecimientos por COVID-19

El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, presentó el reporte sobre la situación de la pandemia del coronavirus en el país. En base a esa información, se sabe que se han registrado 7.633 decesos a causa de la enfermedad, hasta la fecha.

AMLO anuncia becas para estudiantes de especialidades de medicina

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan destinado a becar a aproximadamente 30.000 estudiantes de especialidades de medicina, los mismos que podrán desarrollarse en universidades extranjeras. Esta medida se toma con la finalidad de subsanar el déficit de especialistas en este sector que el país requiere.

“Se están creando más de 20 escuelas de medicina en el país, de medicina y enfermería, pero quiero manifestar, informar, que vamos a iniciar un programa de becas a estudiantes de especialidades que van a poder ir, si no tenemos el cupo en el país, porque no se tiene, van a poder ir a estudiar al extranjero. 20, 30 mil médicos vamos a llamar, esta es una decisión que hemos tomado para que se deje ese legado de 20, 30 mil especialistas más, para que a finales de nuestro gobierno o a inicios del próximo, para que no nos pase lo que estamos padeciendo. Ya el secretario de salud tiene la instrucción y vamos a tener los recursos.”, comentó