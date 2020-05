Conocido boxeador de Turquía asesina a su pareja con un cuchillo en medio de la pandemia

Un boxeador de Turquía, identificado como Selim Ahmet Kemaloglu, asesinó a su pareja de una puñalada en el pecho luego que hayan discutido en medio de la pandemia por el coronavirus.

El homicida y la víctima se encontraban cumpliendo el aislamiento por la expansión de esta enfermedad dentro de un domicilio. Al atacarla con el arma corto punzante, el sujeto llamó a la ambulancia para que la puedan trasladar a un hospital, pero detallaron que ya estaba muerta.

El boxeador fue arrestado por los agentes policiales y fue atendido en un centro de salud, debido a que presentaba heridas leves.

Según informó el diario Yeniçağ Gazetesi, la víctima de este asesinato le dijo a un amigo por WhatsApp que había terminado con el deportista. “No nos hemos relacionado correctamente en todo este mes. Estoy triste por todo este exceso. Tal vez esto ha sido necesario”, afirmó la mujer fallecida.

Incluso, y luego de cometer el crimen, el feminicida escribió en sus redes sociales: “Mataste dos personas, tus ojos están iluminados”.

“Nunca quise a mi hijo”: conmoción por futbolista turco que mató a su hijo de 5 años

Por otro lado, un futbolista de un equipo de Turquía, Bursa Yldirim, asesinó a su hijo de cinco años que estaba infectado, aparentemente, de coronavirus.

El hombre, Cevher Toktas, confesó el delito después de 11 días que el niño haya fallecido en el hospital. “Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo. Cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospechasen nada”, aseveró.

Incluso, Yldirim afirmó que nunca quiso al menor. “No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental”, indicó.