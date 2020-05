Enfermera de Reino Unido llora al ser ofendida en un supermercado: “Estás esparciendo gérmenes”

Una mujer, identificada como Kimberly Simpson de Reino Unido, que se desempeña como enfermera, denunció que fue criticada por ingresar a una tienda con su uniforme en medio de la pandemia por el coronavirus.

Ella señaló que una compradora le advirtió que estaba “esparciendo los gérmenes por todos lados”. Incluso, le indicó que no estaba llevando nada esencial en el supermercado.

En un video que compartió, a través de sus redes sociales, la agraviada precisó que le sorprendió la reacción que tuvieron hacia ella cuando estaba comprando.

“Esta señora me acaba de seguir y me ha gritado. Ella dice que no se me permite entrar a la tienda, porque estoy con mi uniforme. Aparentemente no puedo comprar artículos que no sean esenciales”, escribió.

Según informó el portal The Sun, la mujer que criticó a la enfermera estuvo siguiéndola por diez minutos.

Simpson también aseveró, en otra publicación que hizo en su Facebook, que recibió el apoyo de varios usuarios al compartir el incómodo momento que le tocó vivir en el supermercado. Incluso le regalaron flores y meriendas.

Boris Johnson respalda a su asesor

Por otro lado, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue criticado por mantener a su asesor en el cargo, Dominic Cummings, debido a que violó la cuarentena en medio de la pandemia por la COVID-19.

El hombre señaló que lo hizo para cuidar a su esposa e hijo, ya que ella tenía síntomas de este virus.

Cabe indicar que, hasta este lunes 25 de mayo, la cifra de infectados por coronavirus en Reino Unido subió a 261.184; mientras que el número de muertes por esta enfermedad que se originó en China aumentó a 36,914.