Donald Trump se niega a utilizar mascarilla en público: “No le daré ese gusto a la prensa” [VIDEO]

La tarde del jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó una inspección a una fábrica de Ford en Michigan, desde donde aseguró que no le dará “el placer” a la prensa de verlo con mascarilla, implemento de protección esencial en la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, confesó que la usa en privado.

“No quiero dar a la prensa el placer de verlo” indicó al finalizar el recorrido de una fábrica que ha destinado su fuerza laboral a la producción de ventilados y que, coincidentemente, tiene como política para todos sus empleados que lleven puesta su mascarilla.

Los comentarios de Trump son consecuentes con la postura que su administración ha tomado respecto a la pandemia del coronavirus. En más de una oportunidad, el líder demócrata ha mostrado su intención de reactivar la economía a pesar de los consejos de algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales aseguran que esta medida dispararía el índice de contagios.

No usa máscara en público “para normalizar el país”

A pesar de sus comentarios, Trump sí utilizó mascarilla durante la diligencia. Esto según una imagen liberada por TMZ, en la cual se le ve portando una de color azul con el logo de la presidencia de Estados Unidos.

Horas antes de emprender vuelo desde Washington hacia Michigan, Trump había jugado con la posibilidad de no utilizar mascarilla. “Vamos a verlo, mucha gente me ha hecho esa pregunta”, asegurando que su intención era dar tranquilidad: “Quiero que nuestro país vuelva a la normalidad. Quiero normalizar” indicó.

Cuestión de imagen

Sin embargo, para algunos especialistas rechazar el uso de mascarilla responde más a un tema de política y evitar la imagen de debilidad, pues esto contrastaría con la idea de que se está superando al coronavirus, tópico que podría ser clave en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

El candidato a la reelección por el partido republicano consideraría el uso de mascarillas un asunto ideológico. Según una encuesta de Quinnipiac de esta semana, el 87 % de los demócratas está a favor de la obligación de que se lleve mascarilla en público, mientras que solo el 40 % de los republicanos lo aprueba.

Al ser consultado sobre el uso de la mascarilla, Trump indicó que no la usaba “porque no es necesario” pues se realiza diariamente pruebas de detección de coronavirus al igual que su equipo, aunque esto no significa que un posible contagio entre periodos de prueba pueda desencadenar un foco infeccioso.

Continuará con la hidroxicloroquina

Recientemente se reveló que el presidente estadounidense llevaba un tratamiento “preventivo” basado en la hidroxicloroquina, un antipalúdico sin eficacia demostrada contra el coronavirus, a pesar de las esperanzas que los servicios de salud han puesto en este.

“Tengo un tratamiento con hidroxicloriquina de dos semanas. Y la he estado tomando, creo, solo dos semanas” indicó Trump.