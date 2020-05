México: joven madre vende a su bebé de tres meses en las redes sociales

Gran indignación provocó en varios internautas de México la publicación en Facebook de una joven madre que puso a la venta a su propia hija de tres meses de edad. Luego del escándalo, la mujer borró el mensaje y su perfil en dicha red social.

Varios usuarios compartieron capturas de pantalla con la publicación realizada en un grupo de compra y venta llamado “Mercado Libre Teziutlán”, bajo el título “vendo bebé de tres meses”. La mujer, natural de Puebla, ofrecía a su pequeña por un precio mínimo de 90 000 pesos mexicanos (unos 3.800 dólares americanos).

“Vendo chamaca bien barata chilla poco pido 90 mil mínimo”, se leía en el anuncio, que incluía fotografías de la menor.

La mujer alegó haber sido abandonada por su esposo y aseguró ser muy joven para cuidar a la bebé, a quien asegura no tuvo intención de tener.

El anuncio fue realizado en un grupo de compra y venta. Fuente: Facebook.

“Vendo a mi hija no puedo mantenerla, mi marido se fue con otra mujer y me dejó a la bebé el desgraciado, y yo no quiero a ningún niño. Yo quiero vivir todavía mi vida, soy bien joven para mantener a chamacos que no quiero, mínimo 90 mil”, se leía en el aviso.

En respuesta, varios usuarios de la red social lanzaron una serie de críticas y ataques contra la mujer, a quien acusaron por “su falta de ser humano”. La autora del anuncio lo borró y también eliminó su cuenta de Facebook, según reporta el diario El Debate de México.

El citado medio recuerda que, de haberse concretado el trato, la joven sería culpable del delito de tráfico de menores en grado de tentativa.

Al igual que sucedió en México, una mujer de Estados Unidos puso a la venta a su bebé por 500 dólares, ofreciendo gratis a su hermana de cuatro años.