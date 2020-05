Hoy No Circula 2020: ¿Qué autos pueden transitar este sábado 2 de mayo de 2020 en la CDMX?

El programa Hoy No Circula para este sábado 2 de mayo de 2020 se aplicará desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas para los vehículos con placa terminación par con holograma de verificación 1 y todos los carros con holograma 2; según informó la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

#QueNoSeTePase:

En #Edoméx hay prórroga para verificar vehículos con engomado rosa, rojo, verde y azul, los cuales podrán realizar la verificación sin pagar multa durante los meses de junio y julio ya que continua la suspensión de actividades en verificentros hasta el 30 de mayo. pic.twitter.com/6GJaoSyHMY — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) April 23, 2020

¿Quiénes pueden transitar hoy sábado 2 de mayo de 2020?

Hoy No Circula del sábado 2 de mayo de 2020. (Foto: Captura)

¿Quiénes quedan exentos del nuevo Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula exenta a los taxistas, transportistas de carga, autos de personas con discapacidad y vehículos conducidos por médicos o personal de salud. Las nuevas medidas fueron anunciadas por la funcionaria Claudia Sheinbaum.

Mensaje importante sobre el Covid-19 hoy martes 21 de abril.#QuédateEnCasa pic.twitter.com/zTclvERoml — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 22, 2020

¿Hoy No Circula aplica para vehículos híbridos y eléctricos?

Los automóviles híbridos y eléctricos también están considerados para la nueva regulación del tránsito. Por esta razón, aquellos que estaban exentos de las restricciones en el anterior Hoy No Circula también deberán sumarse a las disposiciones dadas por el Estado de México.

¿Qué es el programa Hoy No Circula?

Hoy No Circula es un programa urbano de restricción a la circulación vehicular en México con el fin de controlar y reducir la contaminación ambiental. Este programa está habilitado para todas las Delegaciones de la Ciudad de México (CDMX o DF) y a 18 municipios del Estado de México.

Restricción sabatina: ¿Cómo se determina quién no circula el sábado?

Lo que determina que un vehículo no circule dos sábados o todos los sábados del mes es el tipo de holograma, si es foráneo o si la matrícula no tiene número. Además, entre los que paran solo dos sábados, influye en la terminación de la placa (par o no).