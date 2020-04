Médico argentino denuncia: “Están mandado a morir a la gente” [VIDEO]

En Argentina, a través de un video, un médico de un policlínico mostró las condiciones y cómo estaban trabajando sus colegas en medio de la pandemia del coronavirus.

El hombre, identificado como Daniel Mettifogo, indicó que grabó el material audiovisual por “necesidad y en solidaridad con sus compañeros de trabajo”.

“Decidí hacer este video, porque necesito que la gente entienda lo que está pasado con el personal de salud. Esto no es la cárcel de Coronda, este es el lugar donde duermen los médicos que están de guardia”, indicó el profesional de la salud, mostrando dos camarotes en una angosta habitación.

Además, señaló que en el baño no hay espacio para que se puedan duchar luego de atender a los pacientes.

“Hace muchísimos años que estoy en este lugar y antes no me quejé, porque entendí que era lo que debíamos hacer. Pero ahora tenemos otra cosa, porque hoy me enfrento con algo que me pueda quitar la vida”, manifestó.

Daniel Mettifogo enfatizó en que si la población se pregunta por qué tantos médicos o enfermeras están en estas condiciones es porque no se entregan los materiales.

El hombre aseveró que, en el lugar donde está trabajando, “están mandado a morir a la gente”. Incluso expresó que por sus declaraciones no busca un puesto político y solo desea que respeten a los profesionales de la salud.

En una entrevista para Radiópolis, el hombre indicó: “Quiero dejar en claro que no fue contra nadie, sino a favor de todos los que trabajamos en la salud médica y no pertenezco a ninguna sociedad política, soy un trabajador de la salud pública y lo voy a defender”.