Argentina: hombre se aprovecha de la cuarentena por el coronavirus y roba dos anclas históricas

En Argentina, un sujeto de 56 años fue detenido por los agentes policiales, porque robó dos anclas pesadas de un histórico barco en plena cuarentena por el coronavirus.

El hombre hurtó los instrumentos de hierro, de 1600 kilos cada uno, de un barco que es considerado patrimonio histórico. Las autoridades lograron ubicar al ladrón, identificado como Jaime Gregorio Castro, que fue importado por “robo” y será indagado.

Según informó el portal Crónica, el delito sucedió en Cabo San Pablo y los policías indicaron que los vecinos los habían alertado. Las autoridades comprobaron que la tierra estaba removida y no estaban las anclas en el mítico busque ‘El Desdémona’.

Los agentes siguieron la ruta de los objetos robados y notaron que fueron trasladados por un carro hasta un camping que le pertenecía a Jaime Gregorio Castro.

El juez del caso, Césari Hernández, ordenó el allanamiento al establecimiento del ladrón y allí encontró las anclas junto a dos camionetas que se usaron para cometer el crimen.

Alberto Fernández: “Esto no puede volver a pasar”

Por otro lado, Alberto Fernández, presidente de Argentina, aseveró que la “explosión” de los bancos puso en peligro el esfuerzo de su gobierno para que pueda detener la expansión del COVID-19.

El mandatario afirmó que se sintió “preocupado, enojado y molesto”, debido a que muchas personas no pudieron cobrar sus haberes. “Esto no puede volver a pasar. Lo importante es que tengamos en cuenta la cuarentena. Todo este esfuerzo en un día lo ponemos en peligro. Fueron a los bancos gente que no debía. La gente no respetó el cronograma de pagos”, subrayó.