López Obrador: “La mayoría de mexicanos están guardados en casa para evitar el COVID-19” [VIDEO]

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la participación de la población en la iniciativa “Quédate en casa”. En esa línea, destacó que la mayoría de mexicanos permanece en casa durante la emergencia sanitaria para evitar el contagio del coronavirus.

Durante su conferencia matutina de este viernes, el mandatario azteca afirmó que el panorama ha cambiado con respecto al escenario planteado por el subsecretario Hugo López-Gatell, quien la semana pasada había precisado que solo el 30% de mexicanos se mantenía en sus hogares.

En su discurso mañanero, AMLO no dio una cifra exacta de las personas que están acatando la medida, pero señaló que son millones en todo el territorio.

“Bastante, muchos, muchos, yo les diría que la mayoría de mexicanos, la mayoría de los mexicanos. A lo mejor también hacemos una revisión y podamos hablar con más elementos, pero yo sí veo que muchos, muchos, muchos, muchos, millones están recluidos, retirados, guardados, cuidándose en casa, pero quiero ver que información hay sobre esto”, señaló el presidente.

AMLO afirma que COVID-19 no bajó violencia en México

Otro punto destacado por López Obrador fue el índice de violencia en el país durante esta emergencia sanitaria. Al respecto, AMLO detalló que e número de actos delictivos no ha disminuido mucho debido a las bandas de crimen organizado que siguen con las disputas territoriales.

“También quiero aclarar que no se trata de violencia familiar, para que no se diga sin fundamento que como la gente está en sus casas hay más violencia, pero no. La violencia es la misma que siempre ha prevalecido, la de las bandas del crimen que siguen peleándose por plazas”, acotó el mandatario.

Asimismo, se pronunció sobre la curva de crecimiento sobre los índices de violencia.

“Seguimos bajando en el trimestre, pero no como quisiéramos, se pensaría que, en marzo, a finales, cuando ya estaba más extendido del coronavirus, íbamos a tener una disminución considerable, pero no ocurrió así”, sostuvo el titular del Ejecutivo.

López Obrador anuncia mañanera para este sábado 4 de abril

AMLO anunció que este sábado habrá conferencia este sábado 4 de abril desde Palacio Nacional, tratándose así de la cuarta vez que ofrecerá un discurso durante el fin de semana desde que inició su gobierno.

“Aprovecho para comentarles que vamos también a informar mañana, nos vamos a encontrar aquí temprano para seguir informando a la población”, detalló López Obrador.

Cabe señalar que esta rueda de prensa se llevará a cabo en medio de la crisis económica y sanitaria provocada por la expansión del coronavirus, enfermedad que ya ha infectado a 1510 personas y ha causado 50 defunciones en México.