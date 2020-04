México: ¿por qué no se utilizan pruebas rápidas para detectar infectados?

Ante la pandemia por el coronavirus, México ha registrado alrededor de 1378 casos confirmados de contagios, lo que significa un incremento de la expansión del virus en el territorio mexicano. Sin embargo, muchos han criticado que el estado aún no utiliza las pruebas rápidas contra el COVID-19.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró a varios medios de comunicación que obtendría provisiones de dos tipos de pruebas: una rápida y otra de antígenos para detectar anticuerpos. Estas mismas serían complementarias y están validadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

“Se ha dicho en medios y en redes sociales que Alemania estaba usando pruebas rápidas y que como consecuencia de eso tenía un buen control epidémico, y la presión era fuerte, empezó el cuestionamiento de por qué Mexico no usa pruebas rápidas”, dijo.

México desmiente a Trump por supuestas pruebas rápidas

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México aseguró que el tema de la supuesta prueba rápida que presentó Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América y detalló que esta no es una prueba rápida.

“No confundir, lo que él presentó es un producto que tecnológicamente es idéntico, en términos del mecanismo de la prueba que es la reacción en cadena de la polimeraza, al del estándar diagnóstico que usa México y la mayoría de los países”, aseveró.

¿Por qué aún no se utilizan?

De acuerdo con el funcionario "no es que tengamos una resistencia a usar pruebas rápidas, pero si no son competentes no podemos usarlas”. Esto debido a que la respuesta del sistema inmune no ha sido estudiada lo suficiente como para que sea posible aislar aquellos componentes que permitan al cuerpo generar anticuerpos para protegerse del coronavirus.