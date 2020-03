Mañanera AMLO EN VIVO: transmisión de la conferencia hoy lunes 30 de marzo de 2020

Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy lunes 30 de marzo de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy lunes 30 de marzo de 2020

AMLO habla de la muerte de gobernadora Martha Erika Alonso

El presidente se tomó un tiempo para hablar del accidente en el que perdió la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso , y su esposo, Rafael Moreno Valle. AMLO indicó que prefiere no ocultar el tema.

“Tuvimos comunicación con las agencias y no queremos, a pesar de la contingencia demorar con estas cosas, esto que debe conocerse, no mantenerse oculto y no retrasar nada, podemos estar en la contingencia y seguir tratando los temas que no corresponden”, dijo.

AMLO no hará cuarentena por COVID-19

El mandatario dijo que no se sumará a sus compatriotas en la Jornada Nacional de la Sana Distancia debido a que sus funciones son básicas. Aprovechó para recordar que los los miembros del Ejército, los de la Marina o los que proporcionan el servicio de agua se encuentran en las mismas condiciones.

“Se están cumpliendo todas las recomendaciones, en el caso del gobierno ya no están acudiendo a trabajar quienes no tiene una función de servicio directo a la ciudadanía. Ahí me encuentro yo, que si tenemos una función básica, no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como los médicos, los del Ejercito, de la Marina", dijo.

Decreto para compra de equipo médico

AMLO afirmó que se ha firmado un decreto con el que se permite a la Secretaría de Salud adquirir equipo médico sin proceso de licitación para afrontar la expansión del coronavirus. La medida permitirá acelerar las compras en el sector sanitario.

“Ayer firme un decreto para que la secretaria de salud pueda adquirir con urgencia todos los equipos, que no se tanga que llevar a cabo todo el procedimiento que se deba seguir en tiempos normales, si se necesitan ventiladores se consiguen", enfatizó.

Gobierno no regulará outsorcing

AMLO consideró inoportuno hablar de la subcontratación también conocida como outsorcing. El motivo sería la contingencia sanitario por el COVID-19 que se vive en México. Sin embargo, destacó que sobre este punto se debe llegar a un consenso.

“No creo que sea el momento de arreglar esto y se puede llegar a un acuerdo entre todos, ya hay una avance, sin embargo, el senador Gómez Urrutia está inconforme con lo que se propuso en el Senado, con lo que se propuso en el gobierno y en el sector empresarial; hay que hablar con él, tiene que llegarse a una acuerdo", dijo.

Dictamen final sobre accidente de gobernadora de Puebla

El secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espíritu, tomó la palabra para detallar lo ocurrido en el accidente. El funcionario reveló que no fue una falla técnica la que ocasionó la tragedia, aunque manifestó que no debió efectuarse el viaje.

“Pérdida del control del helicóptero debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terrero”, reveló.