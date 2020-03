López Obrador afirma que coronavirus provocará crisis económica en México [VIDEO]

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se aproxima una crisis económica en México debido al impacto negativo del nuevo coronavirus y la caída de los precios del petróleo a nivel mundial.

AMLO brindó esta declaración mientras supervisaba las obras del tramo Barranca Larga-Venanilla, la cual es una de las 3 autopistas que prometió construir para conectar todo el Estado de Oaxaca.

En esa línea, López Obrador detalló que los tramos faltantes se realizarán dependiendo de las repercusiones originadas por la crisis en México.

“Si no nos pega mucho la crisis económica que se está avizorando y sintiendo por el coronavirus, el precio del petróleo, si atemporamos esa crisis nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera Oaxaca-Tuxtepec", explicó AMLO.

Asimismo, aseguró que no se continuarán con las obras sin antes superar lo que se avecina. "No me atrevo a decir que la vamos a ampliar, porque primero vamos a ver primero cómo nos va al enfrentar la crisis económica”, aclaró el mandatario.

Por otro lado, López Obrador replicó la situación actual en la que se encuentra el fondo monetario del país. “En el tiempo que llevamos gobernando acumulamos 10 mil millones de dólares de reservas del Banco de México, y aunque ha habido inestabilidad y depreciación de la moneda, he sugerido que se cuiden y no se use para frenar la caída del peso”, aseguró.

Por último, Andrés Manuel López Obrador confió en que México podrá salir adelante de la crisis causada por el nuevo coronavirus porque una de las fortalezas del país son las reservas económicas almacenadas desde el inicio de su gobierno.